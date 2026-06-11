Galatasaray o yıldız için Avrupa’nın devlerini karşısına aldı: Resmi temaslar başladı!

Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapmak üzere kolları sıvayan Galatasaray, orta sahaya dinamizm katacak dünya çapında bir ismi gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılılar, İtalyan devi Juventus'un formasını giyen Fransız yıldız için resmen düğmeye bastı.

1 /5 Galatasaray'ın yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Juventus forması giyen Khephren Thuram için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.



2 /5 İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, Fransız orta saha için Juventus ile temaslara başladı.



3 /5 Galatasaray'ın oyuncu için somut bir ilgi gösterdiği ancak transfer sürecinin kolay olmayacağı belirtildi.



4 /5 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun performansı Avrupa'nın önemli kulüplerinin de dikkatini çekerken, Galatasaray'ın transfer yarışında zorlu rakiplerle karşı karşıya kalabileceği aktarıldı.

