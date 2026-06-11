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Galatasaray o yıldız için Avrupa’nın devlerini karşısına aldı: Resmi temaslar başladı!

Galatasaray o yıldız için Avrupa’nın devlerini karşısına aldı: Resmi temaslar başladı!

14:3311/06/2026, Perşembe
G: 11/06/2026, Perşembe
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Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki sezonun kadro planlamasını yapmak üzere kolları sıvayan Galatasaray, orta sahaya dinamizm katacak dünya çapında bir ismi gözüne kestirdi. Sarı-kırmızılılar, İtalyan devi Juventus'un formasını giyen Fransız yıldız için resmen düğmeye bastı.

Galatasaray'ın yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Juventus forması giyen Khephren Thuram için girişimlerde bulunduğu öne sürüldü.


İtalyan basınından Calciomercato'nun haberine göre; sarı-kırmızılılar, Fransız orta saha için Juventus ile temaslara başladı.


Galatasaray'ın oyuncu için somut bir ilgi gösterdiği ancak transfer sürecinin kolay olmayacağı belirtildi.


25 yaşındaki orta saha oyuncusunun performansı Avrupa'nın önemli kulüplerinin de dikkatini çekerken, Galatasaray'ın transfer yarışında zorlu rakiplerle karşı karşıya kalabileceği aktarıldı.


Geçtiğimiz sezon Juventus'un orta sahadaki önemli isimlerinden biri olan Thuram'ın kulübüyle sözleşmesi devam ediyor.


#Galatasaray
#Khephren Thuram
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