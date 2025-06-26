Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray Osimhen transferinde zoru başardı: Napoli indirim teklifini kabul etti

Galatasaray Osimhen transferinde zoru başardı: Napoli indirim teklifini kabul etti

09:2226/06/2025, Perşembe
G: 26/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray, 2024-25 sezonunda kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen’in bonservisini almak için büyük bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, Napoli ile Nijeryalı golcünün transferi için anlaşma sağladı.

Galatasaray'da bir numaralı gündem maddesi Victor Osimhen'in transferi.


Avrupa'da başarı isteyen ve başarılı golcüyü kadrosunda tutmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, transferde önemli bir sorunu çözdü.


Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisi için Napoli'yle anlaşma sağladı.


Cimbom, Nijeryalı forvetin çıkış maddesinde 25 milyon euroluk indirimi İtalyan ekibine kabul ettirdi.


Haberde Galatasaray'ın, Osimhen'in çıkış maddesini 50 milyon euroya düşürdüğü ve bunu Napoli'ye 4 yıl içinde ödeyeceği belirtildi.


Victor Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi 15 Temmuz tarihinde devre dışı kalacak.


Osimhen'in Suudi Arabistan'ı reddetmesi ve sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle Avrupa devlerinin çıkış bedelini ödemek istememesi, Galatasaray'ın bu süreçteki en büyük kozu oldu.


Napoli kanadını çözen Galatasaray, Osimhen'in vereceği kararı beklemeye geçti.


#Galatasaray
#Osimhen
#Napoli
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
YKS SINAV SONUÇ TARİHİ 2025: ÖSYM son dakika olarak açıkladı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?