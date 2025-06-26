Galatasaray Osimhen transferinde zoru başardı: Napoli indirim teklifini kabul etti

Galatasaray, 2024-25 sezonunda kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen’in bonservisini almak için büyük bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, Napoli ile Nijeryalı golcünün transferi için anlaşma sağladı.
Galatasaray'da bir numaralı gündem maddesi Victor Osimhen'in transferi.
Avrupa'da başarı isteyen ve başarılı golcüyü kadrosunda tutmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, transferde önemli bir sorunu çözdü.
Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisi için Napoli'yle anlaşma sağladı.
Cimbom, Nijeryalı forvetin çıkış maddesinde 25 milyon euroluk indirimi İtalyan ekibine kabul ettirdi.
Haberde Galatasaray'ın, Osimhen'in çıkış maddesini 50 milyon euroya düşürdüğü ve bunu Napoli'ye 4 yıl içinde ödeyeceği belirtildi.
Victor Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi 15 Temmuz tarihinde devre dışı kalacak.
Osimhen'in Suudi Arabistan'ı reddetmesi ve sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle Avrupa devlerinin çıkış bedelini ödemek istememesi, Galatasaray'ın bu süreçteki en büyük kozu oldu.
Napoli kanadını çözen Galatasaray, Osimhen'in vereceği kararı beklemeye geçti.