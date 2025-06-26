Galatasaray Osimhen transferinde zoru başardı: Napoli indirim teklifini kabul etti

Galatasaray, 2024-25 sezonunda kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen’in bonservisini almak için büyük bir hamle yaptı. Sarı-kırmızılılar, Napoli ile Nijeryalı golcünün transferi için anlaşma sağladı.

1 /8 Galatasaray'da bir numaralı gündem maddesi Victor Osimhen'in transferi.



2 /8 Avrupa'da başarı isteyen ve başarılı golcüyü kadrosunda tutmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, transferde önemli bir sorunu çözdü.



3 /8 Milliyet'in haberine göre Galatasaray, Victor Osimhen'in bonservisi için Napoli'yle anlaşma sağladı.



4 /8 Cimbom, Nijeryalı forvetin çıkış maddesinde 25 milyon euroluk indirimi İtalyan ekibine kabul ettirdi.



5 /8 Haberde Galatasaray'ın, Osimhen'in çıkış maddesini 50 milyon euroya düşürdüğü ve bunu Napoli'ye 4 yıl içinde ödeyeceği belirtildi.



6 /8 Victor Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi 15 Temmuz tarihinde devre dışı kalacak.



7 /8 Osimhen'in Suudi Arabistan'ı reddetmesi ve sözleşmesinin son yılına girmesi nedeniyle Avrupa devlerinin çıkış bedelini ödemek istememesi, Galatasaray'ın bu süreçteki en büyük kozu oldu.

