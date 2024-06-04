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Spor

Galatasaray transferde bombayı patlatıyor: Milli oyuncuyla anlaşma sağlandı

20:55 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 21:23 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Sarı-kırmızılılar, milli oyuncuyla yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağladı. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.

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Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine görüşmelere başladı.

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Yönetim, ilk transferini Süper Lig'de forma giyen milli oyuncuyu kadrosuna katarak yapmak üzere.

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Galatasaray'ın Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

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Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor ile görüşmelerini sürdürüyor.


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Transferin ilerleyen günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.

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Yusuf Sarı'nın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro.


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25 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 30 maça çıkarken 5 gol atıp 10 asistlik performans sergiledi.

#Galatasaray
#Yusuf Sarı
#Adana Demirspor
#Transfer
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