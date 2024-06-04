Galatasaray transferde bombayı patlatıyor: Milli oyuncuyla anlaşma sağlandı

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, ilk transferini gerçekleştirmek üzere. Sarı-kırmızılılar, milli oyuncuyla yapılan görüşmeler sonucunda anlaşma sağladı. Transferin detaylarına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-kırmızılılar teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine görüşmelere başladı.
Yönetim, ilk transferini Süper Lig'de forma giyen milli oyuncuyu kadrosuna katarak yapmak üzere.
Galatasaray'ın Adana Demirspor forması giyen Yusuf Sarı ile anlaşma sağladığı iddia edildi.
Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor ile görüşmelerini sürdürüyor.
Transferin ilerleyen günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.
Yusuf Sarı'nın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon euro.
25 yaşındaki futbolcu bu sezon toplamda 30 maça çıkarken 5 gol atıp 10 asistlik performans sergiledi.