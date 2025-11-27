Galatasaray-Union SG maçı sonrasında yaşananlar ortaya çıktı: Dursun Özbek'in locasında büyük üzüntü

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Union Saint-Gilloise'a 1-0 mağlup olmuştu. Mücadele sonrasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in locasında yaşananlar ortaya çıktı.
Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta maçında Union Saint-Gilloise'ı konuk etmişti.
Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta oynanan mücadeleden 1-0 mağlup ayrılmıştı.
Mücadele sonrasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in locasında yaşananlar ortaya çıktı.
Levent Tüzemen, Galatasaray-Union Saint-Gilloise maçı sonrası yaşananları Sabah Gazetesi'nde kaleme aldı ve şu ifadeleri kullandı:
"Maç sonunda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in locasına girdim. Gördüğüm manzara karşısında çok üzüldüm."
"Etrafında eski ve yeni yöneticiler vardı. Hepsi, 'Üzülme başkan' diye tesellide bulunuyorlardı ama başkan, kimseye cevap bile vermedi."
"Belli ki sonuca çok üzülmüştü. Ben de bu üzüntüsünü haklı buluyorum. 105 milyon Euro verip Osimhen ve Singo gibi oyuncuları alıyorsun, 12 milyon Euro'ya Sane'yi getiriyorsun, karşılığı bu olmamalı diye düşünüyorum."