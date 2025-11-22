Galatasaray'da akıl almaz transfer döngüsü: Eski yıldızına kiralama teklifi!

Sacha Boey, Ocak 2024'ten bu yana giydiği Bayern Münih formasıyla 37 resmi karşılaşmaya katıldı. Fransız sağ bek, bu süreçte 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki oyuncu, ayrıca 1 Bundesliga kupası ile 1 Almanya Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.



