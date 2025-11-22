Galatasaray'da akıl almaz transfer döngüsü: Eski yıldızına kiralama teklifi!

Galatasaray, ara transfer sezonunda sürpriz bir transfer hamlesine imza atmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, 2024 Ocak ayında kulüp tarihinin en yüksek bonservis bedeli olan 30 milyon euro karşılığında Bayern Münih'e sattığı Sacha Boey'i geri getirmek için çalışmalara başladı.
Galatasaray, transfer gündemini yoğunlaştırarak sağ bek pozisyonunda Sacha Boey'i öncelikli hedef olarak belirledi.
Sarı-kırmızılı ekip, Ocak devresinde defansif yapıyı pekiştirmek amacıyla 25 yaşındaki Fransız oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor.
Okan Buruk'un da onayladığı Boey için ocak döneminde Bayern Münih'le resmi görüşmelerin başlatılması öngörülüyor.
Kulübün sağ bek hamlesinin arkasında, hem kadro derinliğini artırmak hem de Wilfried Singo'nun potansiyel Premier Lig transferinde aksaklık yaşamamak yatıyor.
Ayrıca, Galatasaray'ın Sacha Boey için kiralık anlaşmaya satın alma opsiyonu ekleme önerisiyle masaya oturabileceği belirtiliyor.
2023-2024 kış arasının transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'e geçen Sacha Boey, tarihe geçen bir anlaşmaya varmıştı. Alman şampiyonu, Boey karşılığında Galatasaray'a 30 milyon euro bonservis bedeli yatırmış ve Süper Lig'in en yüksek bonservis rekorunu egale etmişti.
Sacha Boey, Ocak 2024'ten bu yana giydiği Bayern Münih formasıyla 37 resmi karşılaşmaya katıldı. Fransız sağ bek, bu süreçte 1 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki oyuncu, ayrıca 1 Bundesliga kupası ile 1 Almanya Süper Kupa şampiyonluğu elde etti.