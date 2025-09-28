Galatasaray’da Liverpool paniği: 7’de 7’ye rağmen 5 büyük kriz!

Trendyol Süper Lig’de Alanyaspor’u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 7’de 7 yapan Galatasaray, liderliğini sürdürse de Liverpool ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kriz sinyalleri veriyor.
Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanından 1-0'lık galibiyetle dönen ve 7'de 7 yapan Galatasaray'da rakibe verilen pozisyonlar ve birçok futbolcunun formsuz olması endişeye yol açtı.
Okan Buruk'un hamleleri de eleştiri konusu olurken, sarı-kırmızılılarda Liverpool maçı öncesi keyifler kaçtı. İşte Milliyet'in haberine göre Galatasaray'daki 5 büyük sorun...
1- Okan Buruk'un tercihleri: 3'lü savunma formasyonu yine tutmadı ve riskli göründü. Okan Buruk'un oyuncu değişiklikleri eleştiri konusu olurken Alanyaspor maçının son anlarında ciddi sıkıntılar yaşandı.
2- Leroy Sane problemi: Yıllık 12 milyon euro kazanan Leroy Sane kötü performansıyla kredisini erken tüketmek üzere. Alman yıldızın özellikle fiziksel eksikleri göze çarpmaya başladı.
3- Barış Alper Yılmaz geriye gitti: Milli futbolcu transfer sürecinden olumsuz etkilendi. Ligde forma girdi ancak çıkmadığı idmanlar ve kaçırdığı maçlar onu hem mental hem de fiziksel olarak geriye götürdü.
4- Mauro Icardi hazır değil: Alanya'da klas bir gole imza attı ancak fiziksel açıdan hala iyi durumda değil ve bu durum takım savunmasını da olumsuz yönde etkiliyor.
5- Gabriel Sara ve Mario Lemina'nın formu: Ne Sara ne de Lemina istenen düzeyde değil. Torreira orta sahada çok yalnız kaldı. Bu durum Okan Buruk'u düşündürüyor.