Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'da sözleşme krizi: Sezon bitmeden ayrılacak

Galatasaray'da sözleşme krizi: Sezon bitmeden ayrılacak

10:1913/02/2026, Cuma
G: 13/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Altyapıda yetişen ve A takım seviyesinde forma giyen genç yıldız Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini reddetti.

Galatasaray altyapısında forma giyen eski futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta’nın sözleşme süreci netlik kazandı.

Sarı-kırmızılı camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Yakup Çınar'ın aktardığı bilgiye göre; 15 Mayıs 2008 doğumlu genç futbolcu, 18 yaşına adım attığı tarihte kulüpten ayrılacak.

Yönetimin yaptığı profesyonel kontrat teklifinin oyuncu tarafından kabul edilmediği öğrenildi. Galatasaray’ın teklifine rağmen imza atmayan oyuncunun kariyerine hangi kulüpte devam edeceği ise önümüzdeki dönemde netleşecek.

#Galatasaray
#Çağrı Hakan Balta
#Süper Lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Tekirdağ kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Tekirdağ kura çekilişi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir? İlçe ilçe asil ve yedek isim listesi sorgulama