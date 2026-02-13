Altyapıda yetişen ve A takım seviyesinde forma giyen genç yıldız Galatasaray'ın yeni sözleşme teklifini reddetti.
Galatasaray altyapısında forma giyen eski futbolcu Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta’nın sözleşme süreci netlik kazandı.
Sarı-kırmızılı camiaya yakınlığıyla bilinen gazeteci Yakup Çınar'ın aktardığı bilgiye göre; 15 Mayıs 2008 doğumlu genç futbolcu, 18 yaşına adım attığı tarihte kulüpten ayrılacak.
Yönetimin yaptığı profesyonel kontrat teklifinin oyuncu tarafından kabul edilmediği öğrenildi. Galatasaray’ın teklifine rağmen imza atmayan oyuncunun kariyerine hangi kulüpte devam edeceği ise önümüzdeki dönemde netleşecek.