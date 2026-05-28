Galatasaray’da sürpriz B planı! Osimhen ayrılırsa yerine o isim transfer edilecek

19:46 28/05/2026, Perşembe
Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda Paris Saint-Germain'in dünyaca ünlü forvetini radarına aldı. Teknik direktör Luis Enrique'nin planları arasında yer almayan 26 yaşındaki Fransız yıldızın takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtilirken, bu dev transferin gerçekleşmesi tamamen Galatasaray'ın Nijeryalı gol makinesi Victor Osimhen'e bağlı.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.


Fransız basınından Debast Sport'un haberine göre; sarı-kırmızılı ekibin, Paris Saint-Germain forması giyen Randal Kolo Muani ile ilgileniyor.


Haberde, Cimbon'un Fransız golcünün durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

PSG’nin Kolo Muani için gelen teklifleri değerlendirmeye açık olduğu belirtilirken, transferin gerçekleşmesinin Victor Osimhen'in ayrılığına bağlı olduğu aktarıldı.


Galatasaray'ın, Nijeryalı yıldızın takımdan ayrılması halinde hücum hattı için Kolo Muani hamlesi yapabileceği ifade edildi.

Luis Enrique'nin planlarında düşünülmediği belirtilen 26 yaşındaki futbolcunun yeni bir takıma gitmeye sıcak baktığı kaydedildi. Öte yandan PSG’nin yüksek bir bonservis beklentisi içinde olduğu da vurgulandı.


PERFORMANSI

Bu sezon Tottenham'da kiralık olarak forma giyen 27 yaşındaki santrfor, bu müsabakalarda 5 gol atıp 4 de asist yaptı.


