Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi belli oldu! Sol beke geliyor

Bu sezon Ismail Jakobs'un sakatlığı sonrası sol bekte istediği istikrarı yakalayamayan Galatasaray, gelecek sezonun ilk transferini bu bölgeye yapacak. Sarı-kırmızılı kulüp adayını belirledi. İşte o isim...
Son yıllarda transfer pazarının en hareketli takımlarından birisi olan, ancak kadrosuna kattığı yıldızlardan bir türlü istediği verimi alamayan Chelsea'de bir kez daha yaprak dökümü yaşanacak. Londra ekibi, yaz aylarında tam 11 futbolcusuyla yollarını ayıracak.
O isimlerden birisi de Galatasaray'ın radarında olan Ben Chilwell. Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürerken bir yandan kulüpler, yaz transfer dönemi öncesi çalışmalarına başladı.
Bu sezon Okan Buruk ile birlikte şampiyonluğa koşan Galatasaray'da gelecek yaz transfer dönemi de bir hayli hareketli geçecek. Ismail Jakobs'un sakatlık problemi sebebiyle bir türlü takıma fayda sağlayamaması sonrası sarı kırmızılılar, Eren Elmalı'nın önüne bir sol bek transferi yapmak istiyor.
Akşam'ın haberine göre, Cimbom'un gündemindeki isimlerden birisi ise Ben Chilwell oldu. Galatasaray'ın uzun süredir takip ettiği İngiliz futbolcu için büyük bir fırsat doğdu.
Oyuncuyla yollarını kesin olarak ayırmak isteyen Chelsea, Ben Chilwell'in maliyetini de bir hayli düşürmüş durumda.
28 yaşındaki sol beke İngiltere'den talipler olsa da Galatasaray'ın bu transferi bitirebileceği öngörülüyor.