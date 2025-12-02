Galatasaray'dan flaş Yasin Kol talebi: TFF ile yapılan görüşmede konuşulanlar ortaya çıktı

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, derbinin hakemi Yasin Kol’un yönetimine ilişkin TFF’ye gitti. Sarı-kırmızılıların, Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan hakemle ilgili flaş talebi de belli oldu.
Galatasaray, Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalırken, sarı-kırmızılı kulüp mücadelenin hakemi Yasin Kol’un yönetimine sert tepki göstermeye devam ediyor.
Derbinin ardından hem sosyal medya paylaşımlarıyla hem de İkinci Başkan Metin Öztürk’ün açıklamalarıyla hakem kararlarını eleştiren Galatasaray, bugün kritik bir adım attı.
Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Riva’ya giderek Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileriyle görüşme yaptı. Galatasaray heyeti, görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapmadan TFF tesislerinden ayrıldı.
Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na hakem Yasin Kol’un bir daha Galatasaray maçına atanmaması ve hakemlik kariyerinin sona erdirilmesi yönünde talepte bulunduğu belirtildi.
HT Spor'un aktardığı habere göre, görüşmeden öne çıkanlar şöyle:
Galatasaray, 'Açık açık bize operasyon çekildi' dedi.
Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki pozisyonların olduğu 10 dakikalık bir video izlettirildi.
55 ile 95. dakikalar arasında Galatasaray'a faul verilmemesi üzerine şikayette bulunuldu.
Yasin Kol'un Galatasaray maçlarına verilmemesi ve hakemliğinin bitirilmesi istendi.