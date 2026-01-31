Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi kadrosunda flaş değişiklik! Beklemeye alındı

Avrupa'nın büyük liglerinde transfer döneminin 3 Şubat'ta sona erecek olması, Türkiye'de ise 6 Şubat'a kadar devam etmesi Galatasaray'a önemli bir zaman avantajı sağlıyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte, tıpkı daha önceki Osimhen benzeri fırsat transferlerini gündeme alarak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.