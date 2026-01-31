Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi kadrosunda flaş değişiklik! Beklemeye alındı

Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi kadrosunda flaş değişiklik! Beklemeye alındı

15:0731/01/2026, Cumartesi
G: 31/01/2026, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda Juventus ile karşılaşacak Galatasaray, kadrosunda üç değişiklik yapacak. Sarı-kırmızılıların listeye ekleyeceği iki isim kesinleşirken bir ismi beklemeye aldı. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus engelini aşarak yoluna devam etmeyi hedefleyen Galatasaray'da gözler UEFA'ya bildirilecek güncel kadro listesine çevrildi.


Sarı-kırmızılı ekip, mevcut talimatlar doğrultusunda listede üç oyuncu değişikliği yapma hakkına sahip.

Bu doğrultuda Galatasaray'ın yeni transferleri Lang ve Asprilla'yı UEFA listesine dahil etmesi bekleniyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre yönetim ve teknik heyet, üçüncü isim konusunda ise değerlendirmelerini sürdürüyor. Genç sol bek Kazımcan Karataş'ın şu aşamada listede yer almaması nedeniyle beklemede olduğu öğrenildi.

Avrupa'nın büyük liglerinde transfer döneminin 3 Şubat'ta sona erecek olması, Türkiye'de ise 6 Şubat'a kadar devam etmesi Galatasaray'a önemli bir zaman avantajı sağlıyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte, tıpkı daha önceki Osimhen benzeri fırsat transferlerini gündeme alarak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

UEFA'ya yapılacak kadro değişiklikleri için son tarih 5 Şubat 2026 saat 23.59 olarak belirlenirken, Galatasaray cephesinde kararın son ana kadar netleşmesi bekleniyor.

#Galatasaray
#Juventus
#Şampiyonlar Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gaziantep TOKİ Kura Çekim Tarihi Ne Zaman? TOKİ 13 Bin 890 Kura Çekilişi Gaziantep Tarihi Belli Oldu Mu, Açıklandı Mı?