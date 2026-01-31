Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi kadrosunda flaş değişiklik! Beklemeye alındı

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda Juventus ile karşılaşacak Galatasaray, kadrosunda üç değişiklik yapacak. Sarı-kırmızılıların listeye ekleyeceği iki isim kesinleşirken bir ismi beklemeye aldı. İşte detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus engelini aşarak yoluna devam etmeyi hedefleyen Galatasaray'da gözler UEFA'ya bildirilecek güncel kadro listesine çevrildi.
Sarı-kırmızılı ekip, mevcut talimatlar doğrultusunda listede üç oyuncu değişikliği yapma hakkına sahip.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın yeni transferleri Lang ve Asprilla'yı UEFA listesine dahil etmesi bekleniyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre yönetim ve teknik heyet, üçüncü isim konusunda ise değerlendirmelerini sürdürüyor. Genç sol bek Kazımcan Karataş'ın şu aşamada listede yer almaması nedeniyle beklemede olduğu öğrenildi.
Avrupa'nın büyük liglerinde transfer döneminin 3 Şubat'ta sona erecek olması, Türkiye'de ise 6 Şubat'a kadar devam etmesi Galatasaray'a önemli bir zaman avantajı sağlıyor. Sarı-kırmızılılar bu süreçte, tıpkı daha önceki Osimhen benzeri fırsat transferlerini gündeme alarak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.
UEFA'ya yapılacak kadro değişiklikleri için son tarih 5 Şubat 2026 saat 23.59 olarak belirlenirken, Galatasaray cephesinde kararın son ana kadar netleşmesi bekleniyor.