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Galatasaray’dan tarihi kaleci hamlesi: Kiralama formülü ile gelecek!

Galatasaray’dan tarihi kaleci hamlesi: Kiralama formülü ile gelecek!

14:0815/06/2025, Pazar
G: 15/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Galatasaray, kaleci transferinde dünya çapında bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Barcelona’nın 33 yaşındaki Alman file bekçisini transfer etmek için ciddi adımlar atıyor.

Galatasaray, kaleci transferi için önemli bir ismi gündemine aldı. Sarı-kırmızılılar, Fernando Muslera'dan boşalan kaleyi Ter Stegen'e emanet edebilir.


İspanyol basınından Diario Sport, Barcelona’nın 33 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Marc Ter Stegen’in Galatasaray'a yakın olduğunu yazdı. 

Yönetim, Alman kaleci için ciddi adımlar atarken, transferin gerçekleşmesi adına farklı formüller üzerinde duruluyor.

Galatasaray, Ter Stegen’i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralamak istiyor.

Ayrıca düşük bir bonservis bedeli karşılığında doğrudan transfer seçeneği de değerlendiriliyor.



Barcelona’nın da oyuncunun geleceğiyle ilgili görüşmelere açık olduğu belirtiliyor.


Transferin gerçekleşmesi halinde Galatasaray, kaleci pozisyonuna dünya çapında deneyimli bir ismi kazandırmış olacak.


Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

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