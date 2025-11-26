Union SG yenilgisi sonrası Galatasaray'da beklenmedik bir gerçek ortaya çıktı. Okan Buruk tarafından forma şansı bulmakta zorlanan genç futbolcunun yeni sözleşme için istediği ücret dikkat çekti. Yorumcu Uğur Karakullukçu, yaşananlar hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
Union Saint-Gilloise yenilgisinin ardından Galatasaray’da dikkat çeken bir gelişme yaşanırken, Okan Buruk’un kadroya almadığı genç futbolcunun sözleşme yenileme sürecinde bazı pürüzler çıkardığı belirtildi.
Son olarak ligde oynanan Gençlerbirliği maçında forma giyen Yusuf Demir sergilediği performansla tribünlerden tepki görmüştü. Teknik heyet kararı doğrultusunda genç futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Union SG maçının kadrosuna alınmadı.
Youtube yayınında konuşan Galatasaraylı yorumcu Uğur Karakullukçu, Yusuf Demir hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.
'Aynı paraya uzatmam demiş'
"Yusuf Demir bir de paşam, kontrat önermiş Galatasaray, demiş ki ben aynı paraya oynamam. Çok büyük oynuyor ya, star ya. Aynı paraya uzatmam demiş, 1 milyon 200 milyon para istemiş."
'Galatasaray'da 850 bin Euro kazanıyor'
"Serbest bırakın, Galatasaray'da aldığı parayı veren bir kulüp çıksın Yusuf Demir'den komple özür dileyeceğim. Galatasaray'da 850 bin euro kazanıyor"
Bu sezon sadece 1 karşılaşmada forma giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesi sezon sonu sona erecek. Güncel piyasa değeri ise 2 milyon Euro.