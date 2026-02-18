Yeni Şafak
Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli: İki devden biri

12:2418/02/2026, Çarşamba
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus'u 5-2 yenen sarı-kırmızılı temsilcimiz, rövanşı geçerse son 16’da İngiliz devlerinden biriyle eşleşecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus’u 5-2 mağlup ederek tur için büyük avantaj yakaladı.

Gelecek hafta Torino’da oynanacak rövanş karşılaşmasında İtalyan ekibini elemesi halinde sarı-kırmızılı temsilcimiz adını son 16 turuna yazdıracak.

Bu turu geçmesi durumunda Galatasaray’ı zorlu rakipler bekliyor.

Kura ihtimallerine göre temsilcimizin son 16’daki rakibi Liverpool ya da Tottenham Hotspur olacak.

Sarı-kırmızılı ekip bu sezon lig aşamasında Liverpool’u sahasında ağırlamış ve mücadeleden 1-0 galip ayrılmıştı.

#Şampiyonlar Ligi
#Galatasaray
#Juventus
#Liverpool
#Tottenham
