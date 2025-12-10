UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco deplasmanında 1-0 mağlup olan Galatasaray, son iki maç öncesi kritik puan kayıpları yaşadı. Sarı-kırmızılıların gruptan çıkma umutlarını sürdürmesi için mutlak puan alması gereken kalan iki rakibi ise futbol otoriteleri tarafından Avrupa'nın en zorlu iki devi olarak nitelendiriliyor. Peki, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde kaç maçı kaldı, kimle oynayacak? İşte detaylar.

Galatasaray, Devler Ligi'ndeki son iki maçında Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşacak.

