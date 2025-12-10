Yeni Şafak
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde kaç maçı kaldı, kimle oynayacak?

07:4910/12/2025, Çarşamba
G: 10/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Monaco deplasmanında 1-0 mağlup olan Galatasaray, son iki maç öncesi kritik puan kayıpları yaşadı. Sarı-kırmızılıların gruptan çıkma umutlarını sürdürmesi için mutlak puan alması gereken kalan iki rakibi ise futbol otoriteleri tarafından Avrupa'nın en zorlu iki devi olarak nitelendiriliyor. Peki, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde kaç maçı kaldı, kimle oynayacak? İşte detaylar.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, Monaco'ya deplasmanda 1-0'lık skorla kaybetti.


Sarı-kırmızılılar, bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki hafta öncesi 9 puanda kaldı.


Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde kaç maçı kaldı, kimle oynayacak?



Galatasaray, Devler Ligi'ndeki son iki maçında Atletico Madrid ve Manchester City ile karşılaşacak.


ATLETİCO MADRİD VE MANCHESTER CİTY MAÇLARI NE ZAMAN?

21 Ocak'ta sahasında Atletico Madrid'i konuk edecek Galatasaray, 28 Ocak'ta ise Manchester City deplasmanına gidecek.


