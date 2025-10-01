Yeni Şafak
Galatasaray'ın tarihi zaferi dünya basınına damga vurdu: 'Liverpool İstanbul'da diz çöktü'

Haber Merkezi
09:141/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup etti ve tarihi bir zafer aldı. Karşılaşma sonrasında bu galibiyet hem İngiliz hem de Avrupa basınına damga vurdu.

UEFA Şampiyonla Ligi’nde Galatasaray sahasında İngiliz temsilcisi Liverpool ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar mücadeleden 1-0 galip ayrılırken, taraftarlar da takımına tam destek verdi.

RAMS Park’ta oynanan müsabakayı toplam 51 bin 160 taraftar izledi.

Mücadele ayrıca hem İngiliz hem de Avrupa basınına damga vurdu.

İşte basınında yer alan haberler;

BBC Spor: "Liverpool'un topa sahip olduğu anlar sağır edici bir ıslıkla karşılandı ve Osimhen'in golü ve son düdükle birlikte bir histeri yaşandı. Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu ortam, Premier Lig şampiyonunun hayal kırıklığı dolu bir gece daha yaşamasında büyük bir rol oynadı."

Daily Mail: "Liverpool için kırmızı alarm; İstanbul'daki vasat performans sonrası kırmızılılar, Galatasaray'a kaybetti"

A Bola: "Liverpool İstanbul'da diz çöktü"

Guardian: "Liverpool topa her dokunduğunda kesintisiz, sağır edici ıslıklar geldi"

Mirror: "Arne Slot'un Mo Salah tercihi Galatasaray karşısında Liverpool için mağlubiyetle sonuçlandı"

Marca: "Galatasaray, Liverpool'un kabusunu sürdürdü. Osimhen penaltıdan attı, Slot'un takımı art arda ikinci maçını kaybetti"

Times: "Arne Slot'un takımı Galatasaray'ın sağır edici kazanında yumuşadı, çok fazla hata yaptı ve Victor Osimhen'in penaltısıyla yenildi"

