Galatasaray'ın tarihi zaferi dünya basınına damga vurdu: 'Liverpool İstanbul'da diz çöktü'

BBC Spor: "Liverpool'un topa sahip olduğu anlar sağır edici bir ıslıkla karşılandı ve Osimhen'in golü ve son düdükle birlikte bir histeri yaşandı. Galatasaray taraftarlarının oluşturduğu ortam, Premier Lig şampiyonunun hayal kırıklığı dolu bir gece daha yaşamasında büyük bir rol oynadı."