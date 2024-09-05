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Spor

Galatasaraylı eski yıldızın takımı herkesi şaşırttı: Yeni adresi belli oldu

Haber Merkezi
14:03 - 5/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:29 - 5/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Galatasaray'ın eski oyuncusu Juan Mata'nın yeni takımı belli oldu. Mata yeni adresi ile herkesi şaşırttı.

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2022-2023 sezonunda ülkemizde Galatasaray forması giyen Juan Mata'nın yeni adresi belli oldu.

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Galatasaray'dan sonra Vissel Kobe'ye transfer olan 36 yaşındaki oyuncu, 1 Şubat 2024'ten itibaren boştaydı.

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Juan Mata, Avustralya ekibi Western Sydney Wanderers'in yolunu tuttu.

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Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İspanyol oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.


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Juan Mata, Galatasaray'da 18 maça çıkarken, 3 gol ve 2 asistle oynamıştı.



#Galatasaray
#Juan mata
#Transfer haberleri
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