Galatasaraylı eski yıldızın takımı herkesi şaşırttı: Yeni adresi belli oldu

Galatasaray'ın eski oyuncusu Juan Mata'nın yeni takımı belli oldu. Mata yeni adresi ile herkesi şaşırttı.
2022-2023 sezonunda ülkemizde Galatasaray forması giyen Juan Mata'nın yeni adresi belli oldu.
Galatasaray'dan sonra Vissel Kobe'ye transfer olan 36 yaşındaki oyuncu, 1 Şubat 2024'ten itibaren boştaydı.
Juan Mata, Avustralya ekibi Western Sydney Wanderers'in yolunu tuttu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki İspanyol oyuncu ile bir yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Juan Mata, Galatasaray'da 18 maça çıkarken, 3 gol ve 2 asistle oynamıştı.