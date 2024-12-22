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Galatasaraylı futbolcudan tartışma çıkartan görüntü: Herkes mutlu "O" mutsuz

Galatasaraylı futbolcudan tartışma çıkartan görüntü: Herkes mutlu "O" mutsuz

18:4622/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup ederek puan farkını 8'e yükseltti. Son düdüğün ardından galibiyeti deplasman tribününde yer alan taraftarıyla kutlayan sarı-kırmızılılarda bir futbolcunun mutsuz hali dikkatlerden kaçmadı.

Trendyol Süper Lig 17. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, sahadan 5-1 galip ayrılarak Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e yükseltti.

Galibiyeti getiren golleri 4 ile 71. dakikada Victor Osimhen (2), 29 ile 87.dakikada Barış Alper Yılmaz (2) ve 51. dakikada Yunus Akgün attı.

Son düdüğün ardından Galatasaray takımı, deplasman tribününde yer alan taraftarlarıyla galibiyeti birlikte kutladı.

Osimhen sarı-kırmızılı taraftarlar üçlü çektirdi. Daha sonrasında Galatasaraylı futbolcular, altyapıdan yetişen ve forma giyen Berat Luş'u ortaya alarak üçlü çektirdi.

Kutlama sonrasında soyunma odasına yönelen Galatasaray'da bir futbolcunun mutsuz hali gözden kaçmadı.

Son zamanlarda teknik direktör Okan Buruk'un gözünden düşen Danimarkalı futbolcunun keyifsiz bir halde elleri cebinde dolaştığı görüntülendi.

#Galatasaray
#Kayserispor
#Trendyol Süper Lig

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