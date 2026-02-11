Yeni Şafak
Galatasaraylı oyuncu UltrAslan'a madde fırlattı: Maç sonu ortalık karıştı (VİDEO)

Galatasaraylı oyuncu UltrAslan'a madde fırlattı: Maç sonu ortalık karıştı (VİDEO)

11/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı’nın maçının ardından sarı-kırmızılı oyuncular ile kendi taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Tartışma sırasında Galatasaraylı Roamy Raul’un elindeki maddeyi tribüne fırlatması gündem oldu. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı’nın CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda Belçika temsilcisi Knack ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada ilginç bir olay yaşandı. 

Maçın sonunda sarı-kırmızılı voleybolcular ile takımlarını desteklemeye gelen Galatasaraylı taraftarlar arasında gerginlik çıktı.

Karşılaşma Belçika’nın Roeselare şehrindeki REO Arena’da oynandı. Zorlu geçen mücadelede temsilcimiz 3-2’lik skorla salondan mağlup ayrıldı. Maçın ardından taraftarlar ile oyuncular arasında yaşanan tartışma, salon atmosferini gerdi. 

Bu sırada Galatasaray’ın orta oyuncusu Roamy Raul Alonso, elindeki yabancı bir maddeyi tartıştığı taraftar grubunun üzerine doğru fırlattı. Olayın ardından teknik heyet ve diğer takım oyuncuları, Raul’u güçlükle sakinleştirip tribün önünden uzaklaştırdı.

İşte maç sonu yaşananlar;

