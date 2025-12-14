Gaziantep FK - Göztepe maçında tartışılan penaltı: VAR’la verdiği karar gündem oldu!

Trendyol Süper Lig 16. haftasında GAziantep FK Evinde Göztepe'yi ağırladı. Mücadelenin hakemi Cihan Aydın VAR'dan gelen uyarı sonrası tartışmaya yol açacak bir penaltı kararı verdi.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Gaziantep FK, evinde Göztepe'ye 1-0 mağlup oldu. Maçın önüne geçen an ise 63. dakikada yaşandı.
Göztepeli oyuncunun Gaziantep FK'nın yıldızına ceza sahası içinde müdahalesi sonrası, hakem Cihan Aydın VAR uyarısıyla tartışmalı bir penaltı kararı verdi.
Ancak 65. dakikada topun başına geçen Bayo, meşin yuvarlağı direğin yanından dışarıya gönderdi.
Kaçan penaltı sonrası Göztepe, 1-0'lık üstünlüğünü koruyarak 3 puanı hanesine yazdırdı.