Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dev transferlerde son durum: Galatasaray, Hakan ve İlkay’ı renklerine bağlayacak mı?

Dev transferlerde son durum: Galatasaray, Hakan ve İlkay’ı renklerine bağlayacak mı?

15:3417/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Galatasaray, 2025-26 sezonu öncesi kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, A Milli Takım’ın iki kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan’ı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. İşte dev transferlerde son durum...

Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan ile ilgileniyor.


beINsports'ta yer alan haberde sarı-kırmızılıların Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan transferlerindeki son durumu aktarıldı.


"GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR"


Hakan Çalhanoğlu transferindeki gelişmeler şöyle:

"Hakan Çalhanoğlu net olarak Galatasaray'da oynamak istiyor. Kendisi ile yapılan görüşme olumlu geçti. Ancak kulübü Inter oyuncuyu bırakmaya niyetli değil. Yüksek gelir beklentileri var. Inter'in beklentilerinden dolayı noktalanması zor bir transfer."



"5 MİLYON EURO MAAŞ TAMAMLANABİLİR"


İlkay Gündoğan transferinde ise gelişmeler şu şekilde:

"İlkay Gündoğan Galatasaray'da forma giymek istiyor. Bu durumu iletti. 5 milyon euro maaş ile bu transfer noktalanabilecek konumda. Hem İlkay cephesi hem Galatasaray cephesi bu transferde acele hareket etmiyor."


#Hakan Çalhanoğlu
#İlkay Gündoğan
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret ara zam gelişmeleri son dakika: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı, ne kadar olacak?