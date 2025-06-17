"GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR"





Hakan Çalhanoğlu transferindeki gelişmeler şöyle:

"Hakan Çalhanoğlu net olarak Galatasaray'da oynamak istiyor. Kendisi ile yapılan görüşme olumlu geçti. Ancak kulübü Inter oyuncuyu bırakmaya niyetli değil. Yüksek gelir beklentileri var. Inter'in beklentilerinden dolayı noktalanması zor bir transfer."







