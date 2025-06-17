Galatasaray, 2025-26 sezonu öncesi kadrosunu dünya yıldızlarıyla güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, A Milli Takım’ın iki kaptanı Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan’ı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. İşte dev transferlerde son durum...
Yeni sezon için transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan ile ilgileniyor.
beINsports'ta yer alan haberde sarı-kırmızılıların Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan transferlerindeki son durumu aktarıldı.
"GALATASARAY'DA OYNAMAK İSTİYOR"
Hakan Çalhanoğlu transferindeki gelişmeler şöyle:
"Hakan Çalhanoğlu net olarak Galatasaray'da oynamak istiyor. Kendisi ile yapılan görüşme olumlu geçti. Ancak kulübü Inter oyuncuyu bırakmaya niyetli değil. Yüksek gelir beklentileri var. Inter'in beklentilerinden dolayı noktalanması zor bir transfer."
"5 MİLYON EURO MAAŞ TAMAMLANABİLİR"
İlkay Gündoğan transferinde ise gelişmeler şu şekilde:
"İlkay Gündoğan Galatasaray'da forma giymek istiyor. Bu durumu iletti. 5 milyon euro maaş ile bu transfer noktalanabilecek konumda. Hem İlkay cephesi hem Galatasaray cephesi bu transferde acele hareket etmiyor."