Halil Umut Meler'in kararı Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu: 'Penguen gibi koşmaları gerekecek'

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda, Club Brugge’un Atalanta’yı konuk ettiği karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çaldı. Meler'in karşılaşmanın son dakikalarında verdiği penaltı kararı, geceye damga vurdu. Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Halil Umut Meler'e sert tepki gösterdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda, Club Brugge sahasında Atalanta’yı konuk etti.
Karşılaşmayı ev sahibi Club Brugge, 15’inci dakikada Jutlga ve 90+2’nci dakikada Nilsson’un penaltı golüyle 2-1 kazandı. Atalanta’nın karşılaşmadaki tek golü 41’inci dakikada Pasalic’ten geldi.
Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetti.
Halil Umut Meler’in 90+1’inci dakikada Club Brugge lehine çaldığı penaltı ise tartışmalara neden oldu.
Atalantalı futbolcular uzun süre karara itiraz etti.
Avrupa basınında da penaltı kararının ağır olduğu yönünde haberler yer aldı.
Atalanta teknik direktörü ve ekibi, penaltı kararının ardından maçı terk ederek direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.
Karşılaşma sonrasında konuşan Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini şu ifadeleri kullandı.
"Futbol, artık futbol olmaktan çıkıyor. Futbolcular aldıkları her temasta, hakemi kandırabilmek için bağırıp kendini yere atıyor. Futbol bu değil."
"Artık bu oyunun kurallarını anlayamıyorum. Temas etmemek için herhalde oyuncularımın penguenler gibi koşmaları gerekecek."