Hasan Şaş'tan Galatasaray yönetimine transfer uyarısı! "Sakın almayın"

"Griezmann Galatasaray'a gelecek dendiğinde ben dedim ki hiç gereği yok. Yaşı da geçkin ve ölüsü 30 milyon euro bu transferin. Ve Galatasaray'da benim dediğim oyuncu ortaya çıktı. Yunus çıktı ortaya. Ve bugünkü maçın galibi Yunus'tur. Benim atacağım başlık budur. Griezmann'ın yerlisi var."