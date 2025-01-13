Trendyol Süper Lig’de kötü bir sezon geçiren Hatayspor’a FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı verildi. Peki, Hatayspor neden transfer yasağı aldı, kaç dönem? İşte detaylar.
Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Atakaş Hatayspor'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi.
HATAYSPOR KAÇ DÖNEM TRANSFER YASAĞI ALDI?
FIFA, Hatayspor'a 2 dönem transfer yasağı getirildiğini resmi internet sitesinden duyurdu.
Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyete sahip olan Hatayspor topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor.
Bu sezon ligdeki tek galibiyetini Gaziantep FK karşısında elde eden takım 7 maçtır galibiyet hasreti çekiyor.
HATAYSPOR NEDEN TRANSFER YASAĞI ALDI?
Ajanspor'un haberine göre; FIFA, Hatayspor’a Renat Dadashov dosyasından dolayı 2 dönem transfer yasağı verdi.
Güney ekibi, CAS’a başvurmuş olması halinde öncelikle CAS’tan yürütmenin durdurulmasını talep edecek.
Ancak yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde ise devre arası yeni oyuncu transferi yapabilir.