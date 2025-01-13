Trendyol Süper Lig’de kötü bir sezon geçiren Hatayspor’a FIFA tarafından 2 dönem transfer yasağı verildi. Peki, Hatayspor neden transfer yasağı aldı, kaç dönem? İşte detaylar.

1 /7 Trendyol Süper Lig'de zor günler geçiren Atakaş Hatayspor'a bir kötü haber de FIFA'dan geldi.

2 /7 HATAYSPOR KAÇ DÖNEM TRANSFER YASAĞI ALDI? FIFA, Hatayspor'a 2 dönem transfer yasağı getirildiğini resmi internet sitesinden duyurdu.



3 /7 Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyete sahip olan Hatayspor topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor.



4 /7 Bu sezon ligdeki tek galibiyetini Gaziantep FK karşısında elde eden takım 7 maçtır galibiyet hasreti çekiyor.

5 /7 HATAYSPOR NEDEN TRANSFER YASAĞI ALDI?

Ajanspor'un haberine göre; FIFA, Hatayspor’a Renat Dadashov dosyasından dolayı 2 dönem transfer yasağı verdi.



6 /7 Güney ekibi, CAS’a başvurmuş olması halinde öncelikle CAS’tan yürütmenin durdurulmasını talep edecek.