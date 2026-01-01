Yeni Şafak
Hükümet milli takımı askıya aldı: Afrika Kupası'nın faturası ağır oldu

1/01/2026, Perşembe
G: 1/01/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Afrika Uluslar Kupası'nda oynanan grup maçlarının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 3'te 0 yapan milli takım, bir sonraki duyuruya kadar kapatıldı.

Afrika Uluslar Kupası F Grubu'nda 3'te 0 yapan Gabon'da ortalık karıştı. Hükümet, milli takımı askıya aldıklarını açıkladı. 

Oynadığı müsabakaların hepsinden mağlubiyetle ayrılan Gabon, grubunu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti. Gabon'da bu başarısızlık 'utanç verici' olarak yorumlanırken, tüm teknik heyetin sözleşmesi feshedildi.


Gabon hükümeti ikinci bir duyuruya kadar milli takımı askıya aldıklarını açıkladı. Takım kaptanları Aubameyang ve Bruno Manga için kadro dışı kararı verildi.

Galatasaray forması giyen orta saha oyuncusu Mario Lemina'da Afrika Kupası'nda boy gösterdi. Lemina 2 karşılaşmaya 11'de başlarken, Kamerun maçında sonradan oyunda dahil edilmişti.

