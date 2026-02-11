Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İlk maçında rezil oldu, ikinci maçında vezir oldu: Eski Fenerbahçeli yıldız şov yaptı!

İlk maçında rezil oldu, ikinci maçında vezir oldu: Eski Fenerbahçeli yıldız şov yaptı!

08:5311/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Al-Nassr derbisindeki etkisiz performansı nedeniyle yerin dibine sokulan Faslı golcü, Asya Şampiyonlar Ligi’nde küllerinden doğdu. Al-Ittihad’ın Al-Gharafa’yı 7-0’la sahadan sildiği tarihi maçta perdeyi 3. dakikada açan yıldız santrfor, 1 gol ve 1 asistle gecenin kahramanı oldu.

Asya AFC Şampiyonlar Ligi'nde Al Ittihad, Al Gharrafa'yı konuk etti. 


Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi 7-0 kazandı. 


Kış transfer döneminin son günlerinde Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad'a transfer olan Youssef En-Nesyri, yeni takımıyla çıktığı ikinci maçında ilk golünü kaydetti. Faslı futbolcu, mücadelede bir de asist yaptı. 


Al Ittihad'ın açılış golünü henüz 3. dakikada Youssef En-Nesyri kaydetti. 


Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren diğer goller 20, 58 ile 79. dakikalarda Houssem Aouar, 49 ile 62. dakikalarda Roger Fernandes ve 51. dakikada Danilo Pereira'dan geldi. 


Aouar'ın 2., Al Ittihad'ın 5. golünde Youssef En-Nesyri bu kez de asist yaptı. 

Bu sonuçla birlikte Al Ittihad ligde puanını 12'ye yükseltti. Al Gharrafa ise 6 puanda kaldı.


#Al İttihad
#En Nesyri
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni kabine değişikliği: Hangi bakanlar değişti? Atamalar sonrası yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yer alan isimler