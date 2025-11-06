Yeni Şafak
İngilizler Ajax maçı sonrasında yazdı: 'Osimhen gelecek sezon o takıma gidebilir'

Haber Merkezi
11:086/11/2025, Perşembe
G: 6/11/2025, Perşembe
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4’üncü haftasında deplasmanda Hollanda ekibi Ajax’ı 3-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında İngiliz basınından, Osimhen ile ilgili önemli bir iddia gündeme geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Hollanda ekibi Ajax’ı 3-0’lık skorla mağlup etti.

Victor Osimhen, Ajax maçında attığı 3 golle Avrupa kupalarında ilk kez hat-trick yaptı.

Karşılaşma sonrasında İngiliz basınının manşetlerini Osimhen süsledi.

Daily Express'te yer alan habere göre; Osimhen'in yaptığı hat-trick ile sezon başında kendisini isteyen Manchester United ve Chelsea'ye adeta mesaj gönderdiği aktarıldı.

Haberde Osimhen'in Galatasaray'dan gelen teklif sonrası Manchester United ve Arsenal'den gelen teklifleri reddettiği ifade edildi.

Ayrıca her iki takımın da sezon sonunda fırsat bulmaları halinde Osimhen'i transfer etmek için yeniden görüşmelere başlayabilecekleri iddia edildi.

