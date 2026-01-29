İngilizlerin Galatasaray şaşkınlığı! Maç sonu manşete taşıdılar

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar rakibine 2-0 yenilirken İngiliz basını mücadele sonrası manşetlerine flaş bir detayı taşıdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Manchester City'ye 2-0 mağlup oldu. Maça sarı-kırmızılıların deplasman tribünü damga vurdu. Manchester City-Galatasaray maçı İngiliz medyasında da geniş yer buldu. İşte o manşetler...
BBC:
"Üç yıl önce bu turnuvada City'yi zafere taşıyan ve üç kupayı birden kazandıran kaptan İlkay Gündoğan, ev sahibi taraftarlar tarafından coşkulu bir şekilde karşılandı; aynı şekilde geri dönen Leroy Sane de öyle. Ancak iki oyuncudan hiçbiri oyunun gidişatını etkileyemedi."
The Guardian:
"Erling Haaland'ın açılış golü ve Rayan Cherki'nin ikinci golüyle galibiyet geldi. Ancak 36. dakikada Jeremy Doku'nun Davinson Sanchez ile girdiği mücadele sonrasında sakatlanması tatsız bir olay oldu."
Sky Sports:
"City maçın ilk yarısında işini halletti. Haaland, yılın başından bu yana ilk kez açık oyundan gol attı ve Rayan Cherki de güzel bir organizasyonun ardından ikinci golü kaydetti. Her iki gol de, sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan etkileyici Jeremy Doku tarafından hazırlandı."
Manchester Evening News:
"Premier Lig tecrübesiyle dolu bir Türk takımı, eski City yıldızları İlkay Gündoğan ve Leroy Sane'yi de kadrosuna katarak, maç öncesinde Guardiola'yı adeta eziyetle alt ettikten sonra, onlara zarar vermeye hazırdı. Deplasman tribününden yükselen ıslıklar, yuhalamalar ve meşaleler - ve ev sahibi tribünlerdeki yüzlerce yarı yarıya atkı - City'ye adeta düşman sahasında oynuyormuş hissi verirken, bu City için rahat bir gece olacağa benzemiyordu. Ancak ikinci yarının başlangıcından itibaren deplasman tribününden hiçbir ses gelmemesiyle Galatasaray'ın yenildiği açıkça belli oldu."
The Sun:
"Galatasaray'ın play-off'lardaki yerini garantilemek için bu maçtan bir şeyler elde etmesi gerekiyordu ve coşkulu taraftarları binlerce kişiyle maça gelmişti. City takımı ise işe ciddiyetle yaklaştı."