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İsmail Kartal'dan Mourinho-Okan Buruk gerginliği yorumu! "Gördüğüm kadarıyla..."

İsmail Kartal'dan Mourinho-Okan Buruk gerginliği yorumu! "Gördüğüm kadarıyla..."

09:295/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
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İran Ligi takımlarından Persepolis'in teknik direktörlüğünü yapan İsmail Kartal, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbide yaşanan Mourinho-Okan Buruk gerginliğini yorumladı.

İran Ligi ekiplerinden Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal basın toplantısında Jose Mourinho ve Okan Buruk arasında yaşananlar hakkında konuştu.

İşte İsmail Kartal'ın derbideki olay hakkında yorumu:


"İzledim, gördüm. Mourinho, dünya çapında bir antrenör, kendini kabul ettirmiş bir antrenör. Gördüğüm kadarıyla, orada sanki bir tahrik var."

"Yoksa durup dururken Mourinho neden rakip antrenörün burnunu sıksın? Artı bir kupa maçı ama ligde şansları hala devam ediyor."

"3 puanlı sistemde her şey olabilir. Şampiyonluk yolunda onlara başarılar diliyor. Şampiyon olacaklarına gerçekten inanıyorum."

#İsmail Kartal
#Jose Mourinho
#Okan Buruk

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