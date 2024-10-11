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İsmail Yüksek istedi! Fenerbahçe yönetimi kabul etti

İsmail Yüksek istedi! Fenerbahçe yönetimi kabul etti

09:2811/10/2024, Cuma
G: 11/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek yönetimden bir talepte bulundu. Sarı-lacivertli kurmaylar da genç futbolcunun bu isteğini olumlu karşıladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de orta sahanın başarılı ismi İsmail Yüksek'in maaşında iyileştirme yapılacak.



Sarı-lacivertli yönetim, Marsilya, Atletico Madrid ve Benfica gibi takımların transfer listesinde yer alan milli futbolcunun maaşına zam yapma kararı aldı.























2027 yılına kadar sözleşmesi olan ismail, kulüpten 15 milyon TL civarında (400 bin Euro) yıllık ücret kazanıyor.








2023 yılında yıllık ücretinde düzeltme yapılan 25 yaşındaki futbolcu takımda en az ücret alan oyuncular arasında yer alıyor.







Fenerbahçe'de mutlu olduğu gibi Avrupa'dan gelen teklifleri geri çeviren milli futbolcu, yönetimden maaşının yükseltmesi talebinde bulundu.





Sarı-lacivertli yönetim de bu isteğe olumlu yaklaştı, İsmail'in maaşında önümüzdeki günlerde düzeltme yapılarak yeni sözleşme imzalanacak.







TEDAVİSİ OLUMLU


Sol omuz bağlarında kısmi hasar olduğu için milli takım kampından çıkartılan İsmail Yüksek'in tedavisi olumlu ilerliyor.



Milli arada yoğun tedavi uygulanan başarılı futbolcunun gelecek hafta takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

#Fenerbahçe
#İsmail Yüksek
#Maaş

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