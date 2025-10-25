Yeni Şafak
İspanya Arda Güler'in polise yaptığı hareketini konuşuyor: Sosyal medyada viral oldu!

09:51 25/10/2025, Cumartesi
G: 25/10/2025, Cumartesi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Juventus'u Jude Bellingham'ın 28. dakikada attığı golle 1-0 mağlup ederek grupta liderliğini sürdürdü. Arda Güler'in maç sonrası sosyal medyaya yansıyan videosu, saha içi performansından bile daha fazla konuşuldu. İşte onlar…

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus'u Bellingham'ın golüyle geçerken Arda Güler, performansıyla karşılaşmaya damga vurdu. İstatistiklerde zirveye yerleşen milli futbolcu maçın oyuncusu seçilmişti. Arda Güler'in maçın ardından sosyal medyaya yansıyan videosu ise büyük ilgi gördü.



İspanyol basınının, "Arda Güler'in maç sonrası polise yaptığı ancak televizyonda yer almayan hareket" diye manşetten verdiği haber ses getirdi. Videoda Arda Güler'in oyundan çıktıktan sonra takım arkadaşları ve teknik heyetle tokalaştığı görülüyor, ancak asıl gündem olan kısım bu sekanstan sonra yaşanıyor.



Arda Güler'in son olarak yedek kulübesinin en sonunda ve dışında oturan iki polis memuruna da el uzattığı ve onlarla tokalaştığı görüldü. Arda'nın bu hareketi İspanya'da büyük ilgi gördü ve sosyal medyada defalarca paylaşıldı.



Milli futbolcunun bu davranışıyla yüzleri gülümsettiği ve kendisi için söylenen "Hem saha içinde hem de saha dışında farklı bir çocuk" tanımının ne kadar doğru olduğu ifade edildi.

İşte o anlar...

