Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
İspanya maçı sonrası kaybolmuştu! Merih Demiral'ın değerli eşyaları bulundu

İspanya maçı sonrası kaybolmuştu! Merih Demiral'ın değerli eşyaları bulundu

12:2421/11/2025, Cuma
G: 21/11/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile deplasmanda oynadığı ve 2-2 berabere sonuçlanan karşılaşmanın ardından, milli takımımızın savunma oyuncusu Merih Demiral'ın bir saati ve iki yüzüğünün kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Eşyaların bulunduğu bildirilirken konuyla ilgili İspanya polisinden açıklama geldi.

La Cartuja Stadı'nda oynanan İspanya-Türkiye maçının ardından, A Milli Takım kafilesi havalimanına doğru hareket ettiği sırada, milli futbolcu Merih Demiral değerli eşyalarının eksik olduğunu fark etti. Demiral'ın bildirmesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, durumu derhal İspanya Futbol Federasyonu'nun güvenlik ekibine iletti.

Yapılan ilk aramalarda Merih Demiral'ın saati ve yüzükleri A Milli Takım'ın soyunma odasında bulunamadı. Bunun üzerine Merih Demiral, avukatı aracılığıyla İspanyol polisine suç duyurusunda bulundu.

Bu girişimin hemen ardından stat özel güvenlik görevlileriyle yürütülen titiz bir iş birliği sonucunda, söz konusu değerli eşyaların birkaç saat içinde stadyum içinde bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer, eşyaların toplam değerine dair de bilgi verdi. Saatin değerinin 90 bin euro, biri alyans olduğu tahmin edilen yüzüklerin ise 60 bin euro değerinde olduğu belirtildi. Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından eşyaların milli futbolcuya ulaştırılacağı ifade edildi.

Hırsızlık şüphesi sürüyor


Olayın bir "kayıp" vakasından ziyade, bir hırsızlık vakası olduğu yönündeki şüpheler devam ediyor.

İspanya Ulusal Polisi, olası faillerin tespit edilmesi, hırsızlık eyleminin tam olarak nasıl gerçekleştiğinin ortaya çıkarılması ve ilgili sorumluların belirlenmesi amacıyla soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

#Merih Demiral
#İspanya
#Sevilla
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hafta sonu sıcaklıklar 30 dereceye kadar artacak! Meteoroloji'den 22-23 Kasım il il hava durumu tahmini