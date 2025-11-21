İspanya maçı sonrası kaybolmuştu! Merih Demiral'ın değerli eşyaları bulundu

A Milli Futbol Takımı'nın İspanya ile deplasmanda oynadığı ve 2-2 berabere sonuçlanan karşılaşmanın ardından, milli takımımızın savunma oyuncusu Merih Demiral'ın bir saati ve iki yüzüğünün kaybolduğu ortaya çıkmıştı. Eşyaların bulunduğu bildirilirken konuyla ilgili İspanya polisinden açıklama geldi.
La Cartuja Stadı'nda oynanan İspanya-Türkiye maçının ardından, A Milli Takım kafilesi havalimanına doğru hareket ettiği sırada, milli futbolcu Merih Demiral değerli eşyalarının eksik olduğunu fark etti. Demiral'ın bildirmesi üzerine Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri, durumu derhal İspanya Futbol Federasyonu'nun güvenlik ekibine iletti.
Yapılan ilk aramalarda Merih Demiral'ın saati ve yüzükleri A Milli Takım'ın soyunma odasında bulunamadı. Bunun üzerine Merih Demiral, avukatı aracılığıyla İspanyol polisine suç duyurusunda bulundu.
Bu girişimin hemen ardından stat özel güvenlik görevlileriyle yürütülen titiz bir iş birliği sonucunda, söz konusu değerli eşyaların birkaç saat içinde stadyum içinde bulunduğu kaydedildi.
Yetkililer, eşyaların toplam değerine dair de bilgi verdi. Saatin değerinin 90 bin euro, biri alyans olduğu tahmin edilen yüzüklerin ise 60 bin euro değerinde olduğu belirtildi. Yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından eşyaların milli futbolcuya ulaştırılacağı ifade edildi.
Hırsızlık şüphesi sürüyor
Olayın bir "kayıp" vakasından ziyade, bir hırsızlık vakası olduğu yönündeki şüpheler devam ediyor.
İspanya Ulusal Polisi, olası faillerin tespit edilmesi, hırsızlık eyleminin tam olarak nasıl gerçekleştiğinin ortaya çıkarılması ve ilgili sorumluların belirlenmesi amacıyla soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.