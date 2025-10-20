İspanyol basınından Arda Güler müjdesi! O gelişmeyi duyurdular

Real Madrid'in Getafe'yi 1-0 yendiği maçta Mbappe'ye asist yapan milli futbolcu Arda Güler'in yıldızı parlamaya devam ediyor. İspanyol basını, yıldız ismin performansını ön plana çıkarırken müjdeyi de verdi.
İspanya La Liga'da Real Madrid, deplasmanda Getafe'yi Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Fransız futbolcunun golünde asisti yapan isim ise sonradan oyuna giren Arda Güler oldu.
Milli futbolcunun artan performansı İspanyol basınında da gündeme girdi. Ünlü spor gazetesi Marca, milli yıldızla ilgili müjdeyi verdi.
Gazete, milli futbolcunun Juventus ve Barcelona maçlarına 11'de başlayacağını duyurdu ve haberde şu ifadelere yer verdi:
"Real Madrid; Juventus ve Barcelona gibi zorlu iki maçla kritik bir haftaya giriyor. Xabi Alonso'nun planında kesin olan bir şey varsa, o da Arda Güler'in ilk 11'de başlaması."
"Getafe maçında dinlenme süresi nedeniyle yedek kulübesinde oturan Türk oyuncu, sadece birkaç ay içinde heyecan verici bir potansiyelden Real Madrid makinesinin önemli bir parçası haline geldi."
"En başından beri ona inanan ve ihtiyaç duyduğu güveni veren Xabi'ye teşekkürler. Getafe karşısında ise önemi bir kez daha ortaya çıktı. Sahada olmadığı zamanlarda takım onu aradıi; geri döndüğünde ise fark yarattı. Mbappe'ye yaptığı asist, artan etkisinin bir başka örneğiydi."