Jose Mourinho Fatih Terim'e Fenerbahçe'yi sormuş

Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu resmen takımın başına getirdi. Deneyimli çalıştırıcının, sarı-lacivertli kulübe gelmeden önce yakın arkadaşı Fatih Terim'le görüştüğü bildirildi. İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de bir rüya gerçek oldu. Jose Mourinho, yıllarca dikkat çeken bir törenle, sarı-lacivertli kulübe imza attı.
Sarı lacivertlilerde başkan Ali Koç ve Mario Branco, Jose Mourinho ile dün Londra'dan İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör için Ülker Stadyumu'nda imza töreni düzenledi.
Fenerbahçe Bakanı Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho, 19.07'de sahaya çıktı. Tribünleri dolduran taraftarlar meşaleler yakarak, Mourinho tezahüratlarında bulundu.
Deneyimli teknik adam da taraftarın bu sevgisine karşılık, "Sizler çok büyük bir taraftar grubusunuz. Sizin bir tutkunuz için burada olmayı çok istedim. Şu dakikadan itibaren sizin hayalleriniz, benim hayallerim" yanıtını verdi.
Öte yandan Portekizli çalıştırıcı ile ilgili flaş bir detay da ortaya çıktı.
Milliyet'te yer alan habere göre Mourinho, Fenerbahçe'ye gelmeden Fatih Terim'den görüş aldı.
Tecrübeli teknik adamın gelmeden önce Fenerbahçe'yi Terim'e sorduğu ifade edildi.