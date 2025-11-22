Kadro dışı bırakılma nedeni belli oldu: Torreira’nın o sözleri ülkesinde gündem oldu

Galatasaray’ın başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'na çağrılmaması karşısında teknik direktör Marcelo Bielsa’ya sözlü tepki gösterdi. Bielsa oyuncunun neden milli takıma çağrılmadığını yaptığı basında toplantısında açıkladı. İşte detaylar.
Galatasaray’ın savaşçı orta sahası Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı’na son kadroda yer almayınca sessizliğini bozdu ve ülkesinin basınında çarpıcı açıklamalar yaptı.
Torreira, El Observador’a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
“Uruguaylı futbolcuların milli takıma gitme isteğini asla kaybetmemesi lazım. Biz bu formayı giymeyi fazlasıyla hak ediyoruz. Çok daha iyisini yapabilecek kapasitedeyiz.”
Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, Lucas Torreira’nın açıklamalarına basın toplantısında nokta atışı yanıt verdi:
“Torreira için her zaman elimden gelenin fazlasını yaptım. Maçlarını asla izlemeyi bırakmadım. Galatasaray’da ne kadar etkili ve önemli bir oyuncu olduğunu herkes görüyor; Avrupa’nın en büyük kulüplerinden birinde oynuyor.
Bir gün beni aradı ve doğrudan sordu: ‘Neden beni kadroya almıyorsunuz?’ Ben de ona dedim ki: ‘Senin bu formayı giymeye hakkın var. Gel, bizimle ol, seni yakından göreyim, değerlendireyim.’
Geldi, bizimle çalıştı, aynı ortamı paylaştık, futbol anlayışımı bire bir anlattım. Sonra bir daha kadroya çağırmadım.
Torreira, Valverde ve Bentancur’un oynadığı pozisyonda oynuyor. Eğer o bölgenin zaten dolu olduğuna inanıyorsam ve Torreira’nın oraya girme şansı düşükse, onu çağırmam gerekmiyor.
Tabii ki seçimimle ilgili aynı fikirde değil ve bunu dolaylı yoldan bana hissettiriyor. Ben ona bir futbolcu olarak her zaman en büyük saygıyı gösterdim ve göstermeye devam edeceğim.”
Lucas Torreira, Marcelo Bielsa’nın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından eski Uruguay Teknik Direktörü Oscar Washington Tabárez’e duygusal bir teşekkür mesajı yayınladı.
Torreira paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Ülkemize adadığınız tüm yıllar boyunca gösterdiğiniz özveri ve tutkudan dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bağlılığınız ve liderliğiniz milli takımımızın başarısında çok büyük rol oynadı. Sizin ekibinizin bir parçası olduğum için kendimi her zaman ayrıcalıklı hissettim. Eski bir oyuncunuz olarak, bana inandığınız ve sadece sporcu değil, insan olarak da gelişmeme yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Bilgeliğiniz, sabrınız ve desteğiniz benim için paha biçilemezdi. Sizinle çalışma fırsatım olduğu için sonsuza dek minnettar kalacağım.”
77 yaşındaki efsane hoca Tabárez, 2006-2021 yılları arasında Uruguay’ı yönetmiş ve Torreira’yı da A milli takıma kazandırmıştı.