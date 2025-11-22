Kadro dışı bırakılma nedeni belli oldu: Torreira’nın o sözleri ülkesinde gündem oldu

Torreira paylaşımında şu ifadeleri kullandı:





“Ülkemize adadığınız tüm yıllar boyunca gösterdiğiniz özveri ve tutkudan dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Bağlılığınız ve liderliğiniz milli takımımızın başarısında çok büyük rol oynadı. Sizin ekibinizin bir parçası olduğum için kendimi her zaman ayrıcalıklı hissettim. Eski bir oyuncunuz olarak, bana inandığınız ve sadece sporcu değil, insan olarak da gelişmeme yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Bilgeliğiniz, sabrınız ve desteğiniz benim için paha biçilemezdi. Sizinle çalışma fırsatım olduğu için sonsuza dek minnettar kalacağım.”



