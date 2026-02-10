Kante'ye büyük saygısızlık: Fransızların paylaşımına tepki yağıyor

Kadıköy’de alkışlarla oyundan çıkan N’Golo Kante, maç sonrası mütevazı tavrıyla gönülleri kazandı. Fransız basınında ise yıldız futbolcuyla ilgili yapılan alaycı bir paylaşım büyük tepki çekti.
Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen N’Golo Kante, sahada kaldığı 62 dakikayla taraftardan tam not aldı. 34 yaşındaki yıldız, oyundan çıkarken tribünler tarafından uzun süre alkışlandı.
Kante’yi özel kılan detaylardan biri ise maç sonrasıydı. Fransız futbolcu, kimseyi kırmadan muhabirlere tek tek röportaj verdi.
Kante'nin İngilizce yaptığı açıklamalarda hemen her röportajda benzer mesajlar öne çıktı: Atmosferden duyduğu memnuniyet, taraftara teşekkür ve sezonu birlikte kazanma temennisi. Yıldız futbolcunun mütevazı tavrı, kısa sürede Fenerbahçe tribünleriyle bağ kurduğunu gösterdi.
Ancak Kante’nin bu anları Fransa’da farklı bir yankı buldu. Fransız basınından Actu Foot, Kante’nin röportajlarını alaycı bir dille paylaştı. “İngilizce sözlü sınavınızı ezberlediğinizde ve sıra size geldiğinde…” ifadeleriyle yapılan paylaşım, yıldız futbolcunun İngilizcesi üzerinden espri yapmayı amaçladı.
Söz konusu paylaşım Fransız futbolseverlerin tepkisini çekti. Birçok kullanıcı, Kante’ye yapılan yorumu “saygısızlık” olarak nitelendirirken, dünya futbolunun en karakterli isimlerinden biri olarak görülen Fransız yıldızla alay edilmesini doğru bulmadı.
