Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kante'ye büyük saygısızlık: Fransızların paylaşımına tepki yağıyor

Kante'ye büyük saygısızlık: Fransızların paylaşımına tepki yağıyor

11:4410/02/2026, Salı
G: 10/02/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kadıköy’de alkışlarla oyundan çıkan N’Golo Kante, maç sonrası mütevazı tavrıyla gönülleri kazandı. Fransız basınında ise yıldız futbolcuyla ilgili yapılan alaycı bir paylaşım büyük tepki çekti.

Fenerbahçe’nin Gençlerbirliği’ni 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada ilk kez sarı-lacivertli formayı giyen N’Golo Kante, sahada kaldığı 62 dakikayla taraftardan tam not aldı. 34 yaşındaki yıldız, oyundan çıkarken tribünler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kante’yi özel kılan detaylardan biri ise maç sonrasıydı. Fransız futbolcu, kimseyi kırmadan muhabirlere tek tek röportaj verdi.

Kante'nin İngilizce yaptığı açıklamalarda hemen her röportajda benzer mesajlar öne çıktı: Atmosferden duyduğu memnuniyet, taraftara teşekkür ve sezonu birlikte kazanma temennisi. Yıldız futbolcunun mütevazı tavrı, kısa sürede Fenerbahçe tribünleriyle bağ kurduğunu gösterdi.

Ancak Kante’nin bu anları Fransa’da farklı bir yankı buldu. Fransız basınından Actu Foot, Kante’nin röportajlarını alaycı bir dille paylaştı. “İngilizce sözlü sınavınızı ezberlediğinizde ve sıra size geldiğinde…” ifadeleriyle yapılan paylaşım, yıldız futbolcunun İngilizcesi üzerinden espri yapmayı amaçladı.

Söz konusu paylaşım Fransız futbolseverlerin tepkisini çekti. Birçok kullanıcı, Kante’ye yapılan yorumu “saygısızlık” olarak nitelendirirken, dünya futbolunun en karakterli isimlerinden biri olarak görülen Fransız yıldızla alay edilmesini doğru bulmadı.

Actu Foot'un Kante paylaşımına gelen tepkilerden

Actu Foot'un Kante paylaşımına gelen tepkilerden

Actu Foot'un Kante paylaşımına gelen tepkilerden

Actu Foot'un Kante paylaşımına gelen tepkilerden

Actu Foot'un Kante paylaşımına gelen tepkilerden

Actu Foot'un Kante paylaşımına gelen tepkilerden

#Fenerbahçe
#N'Golo Kante
#Fransa
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akhan Un (AKHAN) halka arz sonuçları açıklandı! Ne zaman işlem görecek, kaç lot verdi?