Kante'ye büyük saygısızlık: Fransızların paylaşımına tepki yağıyor

Ancak Kante’nin bu anları Fransa’da farklı bir yankı buldu. Fransız basınından Actu Foot, Kante’nin röportajlarını alaycı bir dille paylaştı. “İngilizce sözlü sınavınızı ezberlediğinizde ve sıra size geldiğinde…” ifadeleriyle yapılan paylaşım, yıldız futbolcunun İngilizcesi üzerinden espri yapmayı amaçladı.