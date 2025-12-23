Yeni Şafak
Kasımpaşa maçıyla Galatasaray tarihine geçmişti: Icardi için son karar verildi!

23/12/2025, Salı
Galatasaray'da beklenen zirve gerçekleşti ve Mauro Icardi'nin geleceği netleşti. Kasımpaşa filelerini havalandırarak kulüp tarihinin en golcü yabancısı olan Arjantinli yıldız için yönetim, 1+1 yıllık yeni bir sözleşme paketi hazırladı. İşte detaylar.

Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Mauro Icardi için de kararını verdi.


Sarı-kırmızılı ekip, Arjantinli forvet ile bir araya gelerek 6-7 milyon Euro arasında bir yıllık ücret üzerinden anlaşma sağlamaya çalışacak.


Tecrübeli oyuncunun 1+1 yıllık kontrat teklifine de olumlu baktığı belirtildi.


Mauro Icardi, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya attığı golle Galatasaray tarihinde Süper Lig'de en çok gol atan yabancı oyuncu olmuştu.


#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Süper Lig
