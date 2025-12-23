Kasımpaşa maçıyla Galatasaray tarihine geçmişti: Icardi için son karar verildi!

Galatasaray'da beklenen zirve gerçekleşti ve Mauro Icardi'nin geleceği netleşti. Kasımpaşa filelerini havalandırarak kulüp tarihinin en golcü yabancısı olan Arjantinli yıldız için yönetim, 1+1 yıllık yeni bir sözleşme paketi hazırladı. İşte detaylar.
Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Mauro Icardi için de kararını verdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Arjantinli forvet ile bir araya gelerek 6-7 milyon Euro arasında bir yıllık ücret üzerinden anlaşma sağlamaya çalışacak.
Tecrübeli oyuncunun 1+1 yıllık kontrat teklifine de olumlu baktığı belirtildi.
Mauro Icardi, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya attığı golle Galatasaray tarihinde Süper Lig'de en çok gol atan yabancı oyuncu olmuştu.