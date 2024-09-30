logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
Kayserispor - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler | Beşiktaş’ta Kayseri maçında ilk 11’de kimler var, sakat ve eksik oyuncular kim?

Kayserispor - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler | Beşiktaş’ta Kayseri maçında ilk 11’de kimler var, sakat ve eksik oyuncular kim?

15:2530/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Kayserispor evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlık yaşayan Necip Uysal'ın yanı sıra Ajax maçından sonra sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Al-Musrati, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Sakat oyuncuların yanı sıra kart cezalısı Arthur Masuaku da Kayseri deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Jonas Svensson da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek futbolcular arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş’ta Kayseri maçında ilk 11’de kimler var? İşte Kayserispor - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Bellona Kayserispor'un konuğu olacak.


RHG Enetürk Enerji Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı ekip Kayseri deplasmanında kazanarak moralini yükseltmeye çalışacak.


Ligde yenilgisi bulunmayan siyah-beyazlı ekip, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı.


Beşiktaş ligde oynadığı son maçta ikas Eyüpspor'u son anda penaltıdan attığı golle mağlup etti.


Beşiktaş ile Kayserispor, yarın Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek.


Ligde 1973-74 sezonundan bu yana yapılan 56 maçın 34'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.


Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 94 kez fileleri havalandırırken Kayserispor, 57 gol sevinci yaşadı.


Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı rakibine karşı geçen sezon ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.


BEŞİKTAŞ'TA KAYSERİ MAÇINDA İLK 11’DE KİMLER VAR, SAKAT VE EKSİK OYUNCULAR KİM?


Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlık yaşayan Necip Uysal'ın yanı sıra Ajax maçından sonra sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Al-Musrati, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.


Sakat oyuncuların yanı sıra kart cezalısı Arthur Masuaku da Kayseri deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

KAYSERİSPOR

1 Onurcan Piri

4 Dimitrios Kolovetsios

23 Lionel Carole

33 Hasan Ali Kaldırım

3 Joseph Attamah

8 Kartal Yılmaz

10 Mehdi Bourabia

28 Ramazan Civelek

7 Miguel Cardoso

9 Duckens Nazon

70 Aylton Boa Morte

BEŞİKTAŞ

34 Mert Günok

4 Onur Bulut

3 Gabriel Paulista

14 Felix Uduokhai

8 Salih Uçan

71 Jean Onana

7 Milot Rashica

18 Joao Mario

83 Gedson Fernandes

17 Ciro Immobile

27 Rafa Silva

#Kayserispor
#Beşiktaş
#Süper Lig

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs ve kredi başvuru takvimi açıklandı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?