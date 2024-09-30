Kayserispor - Beşiktaş Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler | Beşiktaş’ta Kayseri maçında ilk 11’de kimler var, sakat ve eksik oyuncular kim?

Trendyol Süper Lig 7. haftasında Kayserispor evinde Beşiktaş’ı konuk ediyor. RHG Enertürk Enerji Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlık yaşayan Necip Uysal'ın yanı sıra Ajax maçından sonra sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Al-Musrati, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek. Sakat oyuncuların yanı sıra kart cezalısı Arthur Masuaku da Kayseri deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Jonas Svensson da sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek futbolcular arasında yer alıyor. Peki, Beşiktaş’ta Kayseri maçında ilk 11’de kimler var? İşte Kayserispor - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

1 /13 Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bu akşam Bellona Kayserispor'un konuğu olacak.



2 /13 RHG Enetürk Enerji Stadı'ndaki saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

3 /13 UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 4-0 yenilen siyah-beyazlı ekip Kayseri deplasmanında kazanarak moralini yükseltmeye çalışacak.



4 /13 Ligde yenilgisi bulunmayan siyah-beyazlı ekip, oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle 13 puan topladı.



5 /13 Beşiktaş ligde oynadığı son maçta ikas Eyüpspor'u son anda penaltıdan attığı golle mağlup etti.



6 /13 Beşiktaş ile Kayserispor, yarın Süper Lig'de 57. kez karşı karşıya gelecek.



7 /13 Ligde 1973-74 sezonundan bu yana yapılan 56 maçın 34'ünü Beşiktaş, 12'sini Kayserispor kazandı. 10 müsabaka da berabere sonuçlandı.



8 /13 Bu karşılaşmalarda Beşiktaş 94 kez fileleri havalandırırken Kayserispor, 57 gol sevinci yaşadı.



9 /13 Siyah-beyazlılar, sarı-kırmızılı rakibine karşı geçen sezon ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı.



10 /13 BEŞİKTAŞ'TA KAYSERİ MAÇINDA İLK 11’DE KİMLER VAR, SAKAT VE EKSİK OYUNCULAR KİM?

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlık yaşayan Necip Uysal'ın yanı sıra Ajax maçından sonra sol uyluk üst iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Al-Musrati, Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.



11 /13 Sakat oyuncuların yanı sıra kart cezalısı Arthur Masuaku da Kayseri deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

12 /13 KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11’LER KAYSERİSPOR 1 Onurcan Piri 4 Dimitrios Kolovetsios 23 Lionel Carole 33 Hasan Ali Kaldırım 3 Joseph Attamah 8 Kartal Yılmaz 10 Mehdi Bourabia 28 Ramazan Civelek 7 Miguel Cardoso 9 Duckens Nazon 70 Aylton Boa Morte