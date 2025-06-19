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Kenan Yıldız'a büyük onur! "Yılın en iyi golü" seçildi

Kenan Yıldız'a büyük onur! "Yılın en iyi golü" seçildi

Tuğçe Erginkoç
15:5819/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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İtalyan ekibi Juventus'un formasını giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'ın ligin 20. haftasında Torino'ya attığı gol, İtalya Serie A'da "Yılın en güzel golü" seçildi.

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın Torino'ya attığı gol bir ödül daha aldı.

Daha önce "Ayın golü" ünvanına layık görülen bu gol, bu kez de "Yılın en güzel golü" seçildi.

20 yaşındaki milli yıldız, Torino derbisinde ceza sahası dışından topu rakip filelerle buluşturmuştu.

20 yaşındaki milli yıldız, Torino derbisinde ceza sahası dışından topu rakip filelerle buluşturmuştu.

Milli oyuncunun Torino'ya attığı golü izlemek için tıklayın

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