Şampiyonlar Ligi'nde gecenin golü milli yıldızdan

10:0217/09/2025, Çarşamba
Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, yükselen formunu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde de sürdürdü. Genç oyuncu, Juventus'un Borussia Dortmund ile 4-4 berabere kaldığı maçta 1 gol 1 asistle yıldızlaştı. Kenan Yıldız'ın Borussia Dortmund'a attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu lig aşaması ilk haftasında Juventus, güçlü rakibi Borussia Dortmund’u konuk etti.

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, mücadeleye ilk 11’de başladı. 

Dortmund’un 52’de Karim Adeyemi ile bulduğu gole 63. dakikada Kenan Yıldız yanıt verdi.

Ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan milli oyuncu plase vuruşla topu filelere gönderdi.

Bu golden 2 dakika sonra Alman ekibi Nmecha ile yeniden öne geçerken, Kenan Yıldız 67’de bu kez Dusan Vlahovic’e asist yaptı. 

Sarı-siyahlılar, 74’te Yan Couto, 86’da Ramy Bensebaini’nin golleriyle farkı ikiye yükseltti.

Torino ekibi son dakikaya 4-2 yenik girerken Dusan Vlahovic bir kez daha sahneye çıktı. Sırp forvet 90 4’te kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza atarken, 2 dakika sonra ise Kelly’nin golünün hazırlayıcısı oldu. Son düdükle birlikte iki takım 4-4’lük eşitlikle sahadan ayrıldı.

Serie A’da hafta sonu Inter karşısında 2 gole katkı sağlayan Kenan Yıldız, Juventus formasıyla bu sezon 4 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Kenan Yıldız'ın Borussia Dortmund'a attığı gol

