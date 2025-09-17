Torino ekibi son dakikaya 4-2 yenik girerken Dusan Vlahovic bir kez daha sahneye çıktı. Sırp forvet 90 4’te kendisinin ikinci, takımının üçüncü golüne imza atarken, 2 dakika sonra ise Kelly’nin golünün hazırlayıcısı oldu. Son düdükle birlikte iki takım 4-4’lük eşitlikle sahadan ayrıldı.