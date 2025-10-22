Trendyol Süper Lig’in 3. haftası erteleme maçında Konyaspor evinde Beşiktaş’ı konuk edecek. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Beşiktaş'ta maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva müsabakada forma giyemeyecek. Peki, Konyaspor - Beşiktaş ilk 11’leri belli oldu mu? İşte Konyaspor - Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.
Trendyol süper lig'in 3. Haftasından ertelenen maçta Tümosan Konyaspor, Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Teknik direktör Recep Uçar idaresindeki Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'deki 8 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan topladı. Konya temsilcisi, rakibinin iki basamak altında 9. sırada yer alıyor. İstanbul takımlarını konuk ettiği son altı lig maçının sadece birini kaybeden yeşil-beyazlılar, bu süreçteki tek mağlubiyetini Fenerbahçe'den aldı. Konyaspor ile Beşiktaş arasında geçen sezon oynanan son maçta ise gülen taraf 1-0'lık skorla konya ekibi olmuştu.
Konuk ekip beşiktaş ise ligdeki 8 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı ekip, 13 puan ve averajla 7. basamakta bulunuyor. Siyah-beyazlılarda geride kalan hafta Gençlerbirliği'nden alınan 2-1'lik yenilgi moralleri bozmuş ve üst sıralar ile açışan puan farkı taraftarın tepkisine yol açmıştı.
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Konya deplasmanında kazanarak yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Öte yandan Beşiktaş'ta maç eksiği bulunan Demir Ege Tıknaz'ın yanı sıra statü gereği Vaclav Cerny, Gökhan Sazdağı, Cengiz Ünder, Tiago Djalo, El Bilal Toure ve Jota Silva müsabakada forma giyemeyecek.
Beşiktaş ile oynadığı son Süper Lig maçını 1-0 kazanan Konyaspor, lig tarihinde rakibini üst üste iki kez mağlup edemedi. Konyaspor'a konuk olduğu son beş Süper Lig maçının üçünü kaybeden Beşiktaş (2G), daha önceki toplam 19 ziyaretinde sadece iki mağlubiyet almıştı (7G 10B).
Bugüne kadar Konyaspor ile Beşiktaş arasında çarşamba günü oynanan iki Süper Lig maçında da yeşil-beyazlı ekip mağlubiyet almadı (18 Mayıs 2016; 2-1 & 7 Haziran 2023; 3-3). İstanbul takımlarını konuk ettiği son altı Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Konyaspor (4G 1B), bu süreçteki tek mağlubiyetini Fenerbahçe'den aldı (Ocak 2025; 2-3).
Deplasmanda oynadığı son 14 Süper Lig maçının üçünü kaybeden Beşiktaş (5G 6B), bu üç mağlubiyeti de gol atamadığı üç karşılaşmada aldı (0-3 vs Göztepe, 0-2 vs Alanyaspor & 0-1 vs Konyaspor). Çarşamba günleri oynadığı son altı Süper Lig maçında sırasıyla birer beraberlik ve mağlubiyet alan Konyaspor (3B 3M), lig tarihinde üst üste iki çarşamba fikstüründen puansız ayrılmadı.
Bu sezon oynadığı sekiz Süper Lig maçının üçünü kaybeden Beşiktaş (4G 1B), 2010/11'den (4G 1B 4M) bu yana hiçbir sezonun ilk dokuz karşılaşmasında 4+ mağlubiyet almadı. Konyaspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Umut Nayir (4), rakip fileleri havalandırdığı son iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı (2-3 vs Kocaelispor & 1-3 vs Galatasaray).
Beşiktaş'ın Konyaspor'a attığı son golün sahibi olan Rafa'nın (Ekim 2024), Süper Lig'de forma giydiği iki sezonda da filelerini havalandırdığı tek takım Eyüpspor (Şubat 2025 & Ağustos 2025). Süper Lig tarihinde çarşamba fikstürlerinde mağlubiyet almadan Sergen Yalçın'dan (5G 1B) daha fazla maça çıkan sadece iki teknik direktör var: Andras Kuttik (14G 4B) & İsmail Kartal (5G 2B).
TÜMOSAN KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Tümosan Konyaspor: Deniz: Andzouana, Adil, Calusic, Guilherme, Bjorlo, Ndao, Pedrinho, Melih, Muleka, Umut
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Rashica, Rafa, Devrim, Abraham