Bu sezon oynadığı sekiz Süper Lig maçının üçünü kaybeden Beşiktaş (4G 1B), 2010/11'den (4G 1B 4M) bu yana hiçbir sezonun ilk dokuz karşılaşmasında 4+ mağlubiyet almadı. Konyaspor formasıyla bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Umut Nayir (4), rakip fileleri havalandırdığı son iki karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı (2-3 vs Kocaelispor & 1-3 vs Galatasaray).



