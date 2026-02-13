Yeni Şafak
Kritik maç öncesi flaş imza: Eski Fenerbahçeli hoca Kadıköy’e rakip geliyor

20:2713/02/2026, Cuma
İngiliz ekibi Nottingham Forest, Sean Dyche sonrası aradığı ismi buldu. İtalyan basınından gelen son dakika bilgisine göre; Portekizli teknik adam sezon sonuna kadar Forest’ın başında olacak.

İngiltere Premier League ekiplerinden Nottingham Forest'ın sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevi için Vitor Pereira ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.


Haberi duyuran Fabrizio Romano'ya göre İngiliz ekibi, görevine son verilen Sean Dyche'ın ardından Portekizli çalıştırıcıyla sözleşme imzaladı. Pereira'nın sezon sonuna kadar takımın başında olacağı belirtilirken anlaşmanın tamamlandığı aktarıldı.


Portekizli çalıştırıcı, Aralık 2024'te göreve geldiği Wolverhampton'ı düşme hattından çıkararak ligi orta sıralarda tamamlatmıştı. Ancak sezon başındaki ilk 10 lig maçında galibiyet alamamasının ardından kasım ayında görevden alınmış ve o tarihten beri takım çalıştırmamıştı.

Forest'ta bu sezon teknik direktör değişimi dikkat çekti. Dyche, daha önce görevden alınan Nuno Espirito Santo ve Ange Postecoglou'nun ardından kulüpten ayrılan üçüncü isim oldu. 


2027'ye kadar sözleşmesi bulunan deneyimli çalıştırıcı, ekim ayında göreve getirilmiş ancak takımın düşme hattından uzaklaşmasını sağlayamamıştı.


Fenerbahçe ile karşılaşacaklar


Ligde son 13 maçın yalnızca üçünü kazanan Forest, küme düşme hattının üç puan üzerinde yer alıyor. İngiliz temsilcisi, bir sonraki maçında Avrupa Ligi play-off turunda ilk karşılaşmada Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.


