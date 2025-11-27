Yeni Şafak
Küme düşme hattında mücadele eden kulüpte kritik gelişme: Yıldız futbolcu sezonu kapattı!

Küme düşme hattında mücadele eden kulüpte kritik gelişme: Yıldız futbolcu sezonu kapattı!

11:1427/11/2025, Perşembe
G: 27/11/2025, Perşembe
Brezilya futbolunun en tecrübeli isimlerinden Neymar, sol dizinde tespit edilen menisküs yırtığı nedeniyle kariyerinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor. Yaşadığı problem sonrası yapılan kontrollerde sakatlığın ciddiyeti kesinleşirken, 33 yaşındaki oyuncu için 2025 yılının sonuna kadar sahalara dönememe tehlikesi bulunuyor.

Brezilya futbolunun tecrübeli ismi Neymar, kariyerini sarsan ciddi bir sakatlıkla karşı karşıya. Santos forması giyen yıldız oyuncunun sol dizinde menisküs yırtığı tespit edildi.


Globo Esporte'nin aktardığı bilgilere göre, 33 yaşındaki futbolcunun 2025 yılının sonuna kadar sahaya dönememe tehlikesi bulunuyor. Bu durum, özellikle küme düşme hattıyla mücadele eden Santos için kritik bir darbe olabilir.


Neymar'ın sakatlığı, Brezilya Ligi'nin 34. haftasında Mirassol'e karşı oynanan maçta attığı golden sonra hissettiği ağrı ile başladı.


Yaşadığı problem nedeniyle bir sonraki Internacional maçında forma giyemeyen oyuncu için yapılan detaylı kontrollerde sol diz menisküsünde sakatlık olduğu kesinleşti. Sağlık ekibinin raporlarına göre, yıldız futbolcunun mevcut sezonu kapatma ihtimali oldukça yüksek.


Bu sakatlık, Santos'un ligdeki kaderini belirleyecek son haftalarda takımın en önemli kozundan yoksun kalacağı anlamına geliyor.


Brezilya Serie A'da 35 hafta sonunda 38 puanla 17. sırada yer alan Santos, düşme hattının hemen üzerinde bulunuyor.

Neymar, takımının Sport Recife, Juventude ve Cruzeiro ile oynayacağı hayati mücadelelerde kesin olarak sahada olamayacak.



#Neymar
#Santos
#Brezilya
