Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Liderde sessiz sedasız ayrılık! Galatasaray'da sözleşmesi feshedildi, '3 haftadır yok' iddiası!

Liderde sessiz sedasız ayrılık! Galatasaray'da sözleşmesi feshedildi, '3 haftadır yok' iddiası!

12:471/11/2025, Cumartesi
G: 1/11/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'da, Trabzonspor derbisi öncesi dikkat çekici ve sürpriz bir gelişme yaşandı. Teknik direktör Okan Buruk'un ekibinde uzun süredir görev yapan bir ismin, sözleşmesi beklenmedik bir şekilde feshedildi.

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak lider Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.


Uzun süredir teknik direktör Okan Buruk'un teknik ekibinde yer alan Dursun Genç'in görevine son verildi.


'3 HAFTADIR TESİSLERE GELMİYOR' İDDİASI


Sözcü'de yer alan habere göre; sarı kırmızılı ekipte atletik performans antrenörü olarak görev yapan Dursun Genç, 3 haftadır Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ne gelmedi.

Yönetim kanadıyla anlaşmazlık yaşayan yardımcı antrenörün, raporsuz olarak antrenmanlara katılamaması nedeniyle sözleşmesi feshedildiği öğrenildi.

Ligde son 3 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, zaman zaman atletizm ve dinamizm yönünden eleştirilerin hedefinde yer alıyordu.


#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Okan Buruk
#Dursun Genç
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ASGARİ ÜCRETLİNİN MERAKLA BEKLEDİĞİ ZAM BEKLENTİSİ AÇIKLANDI: 2026 Asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte bütün olasılıklar