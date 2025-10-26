Liverpool’dan Premier Lig tarihine geçen kötü performans: Bunu yapan dördüncü takım oldu!

İngiltere Premier Lig’in 9. haftasında son şampiyon Liverpool, deplasmanda Brentford’a 3-2 mağlup olarak üst üste dördüncü yenilgisini aldı. Arne Slot’un ekibi, sezona ilk beş maçını kazanan harika bir başlangıç yapmışken, son haftalarda düşüşe geçti ve Premier Lig’de kötü performansıyla tarihe geçti.
Premier Lig'de Liverpool'un puan kayıpları devam ediyor. Sezona harika bir başlangıç yapan ve ilk beş karşılaşmasından galibiyetle ayrılan Arne Slot'un ekibi son haftalarda düşüşe geçti.
Ligin 9. haftasında deplasmanda Brentford'la karşılaşan Liverpool, rakibine 3-2 mağlup oldu ve bu sezon ligde üst üste dördüncü kez kaybetti.
Bu sonuçla Liverpool'un mağlubiyet serisi toplamda beş maç yükseldi. Merseyside ekibi bu süreçte Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a yenilmişti.
Brentford'a galibiyeti getiren golleri Dango Ouattara, Kevin Schade ve Igor Thiago kaydetti. Liverpool'un golleri ise Milos Kerkez ve Mohamed Salah'tan geldi.
Premier Lig'deki beşinci yenilgisini alan Liverpool 15 puanda kalırken dördüncü kez kazanan Brentford, puanını 13 yaptı.
Ligde son şampiyon Liverpool, üst üste dört maç kaybederek kötü bir seri yakaladı.
Opta verilene göre Liverpool, Premier Lig döneminde şampiyon olup ertesi sezon üst üste en az dört maç kaybeden dördüncü takım oldu. Liverpool, 2020-21 sezonunda da benzer bir durumla karşı karşıya kalmıştı.
Leicester City ve Manchester City de (2023-24) şampiyon oldukları sezonun ardından benzer bir süreç yaşamıştı.