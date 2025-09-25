Liverpool'u Galatasaray maçı öncesi yıkan haber! Çapraz bağları koptu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'a yıldız futbolcusundan kötü haber geldi. 31 milyon euroluk ismin çapraz bağları koptu.
Temsilcimiz Galatasaray'la salı günü Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçına çıkacak Liverpool şok bir haberle sarsıldı.
Premier Lig devi Liverpool'un bu yaz Parma'dan 31 milyon euroya transfer ettiği Giovanni Leoni, ilk maçına dün Southampton karşısında çıktı.
Karşılaşmanın 81. dakikasında İtalyan oyuncu sakatlanarak oyunu sedyeyle terk etti.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Leoni'nin çapraz bağları koptu.
18 yaşındaki futbolcunun 6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.