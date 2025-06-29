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Maç 4 saat 40 dakikada tamamlandı: Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu yıkıldı

Maç 4 saat 40 dakikada tamamlandı: Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu yıkıldı

10:1529/06/2025, Pazar
G: 29/06/2025, Pazar
AA
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Benfica'yı uzatmalarda 4-1 yenen Chelsea çeyrek finale yükseldi. Türkiye saatiyle 23.00'te başlayan mücadele 4 saat 40 dakikada tamamlanabildi. Karşılaşmanın detayları haberimizde.

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde oynanan son 16 turu maçında İngiliz ekibi Chelsea ile Portekiz temsilcisi Benfica karşılaştı.

Benfica'da forma giyen milli futbolculardan Orkun Kökçü maça ilk 11'de başlarken, Kerem Aktürkoğlu ise 46. dakikada oyuna girdi.

İlk yarısı golsüz sona eren maçın 64. dakikasında Chelsea, Reece James'in golüyle 1-0 öne geçti.

Fırtına uyarısı nedeniyle 85. dakikada ara verilen müsabakaya, yaklaşık 2 saat sonra kaldığı yerden devam edildi.

Benfica, 90 5. dakikada Angel Di Maria'nın penaltıdan attığı golle skoru 1-1 yaptı ve müsabakada uzatmaya gidildi.

Portekiz ekibinde Gianluca Prestianni, uzatmanın ikinci dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Benfica'nın 10 kişi kalmasıyla ataklarını sıklaştıran İngiliz temsilcisi, 108. dakikada Christopher Nkunku, 114. dakikada Pedro Neto ve 117. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'un attığı gollerle maçı 4-1 kazanmasını bildi.

Chelsea, çeyrek finalde Brezilya temsilcisi Palmeiras ile karşı karşıya gelecek.

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