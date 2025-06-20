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Menajerine talimat verdi! Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

Menajerine talimat verdi! Fenerbahçe'den ayrılmak istiyor

10:3620/06/2025, Cuma
G: 20/06/2025, Cuma
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Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Kadro yenileme süreci devam eden sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak için menajerine talimat verdiği ortaya çıktı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız transferler merak edilirken diğer yandan gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi.

Sarı-lacivertli takımda beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Ganalı stoper Alexander Djiku'nun, Fenerbahçe'den ayrılmak istediği öğrenildi.

Takvim'de yer alan habere göre, tecrübeli defansın Arap Yarımadası ve Fransa başta olmak üzere birden fazla kulüp için menajerine yetki verdiği öne sürülüyor.

2023 yılında Strasbourg'dan bedelsiz sarı-lacivertlilere geçiş yapan Djiku'nun, kontratı 30 Haziran 2026'da sona eriyor.

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe formasıyla 38 maça çıkan Djiku, 1 gole imzasını attı.

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