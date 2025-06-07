Mesut Özil dünyaca ünlü yıldıza Galatasaray'ı önermiş: 'Fenerbahçe'den daha kurumsal'

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe ve Galatasaray, aynı oyuncunun peşine düşmüştü. Daha önce Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'in, bu yıldız futbolcuya Galatasaray'a gitmesi yönünde tavsiyeler verdiği iddia edildi.
Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacak olan Galatasaray da, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Her iki kulüp de dünyaca ünlü yıldızlarla masaya oturmuş durumda.
Gelecek sezon güçlü bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor.
Daha önce Fenerbahçe forması giyen Mesut Özil'in, bu yıldız futbolcuya Galatasaray'a gitmesi yönünde tavsiyeler verdiği iddia edildi.
Gazeteci İbrahim Seten'in haberine göre; Leroy Sane tarafı Mesut Özil ile iletişime geçip bilgi aldı.
İbrahim Seten'in açıklamaları şu şekilde:
"Leroy Sane Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynayan Galatasaray'a daha sıcaktı."
"Mesut Özil'e sormuşlar. Mesut Özil de 'Galatasaray' demiş."
'Galatasaray daha köklü bir kurum daha kurumsal bir yapısı var' demiş. Fenerbahçe dememiş."