Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Mesut Özil'den Leroy Sane açıklaması! "Gelmeden önce konuştuk"

Mesut Özil'den Leroy Sane açıklaması! "Gelmeden önce konuştuk"

Tuğçe Erginkoç
13:2117/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Mesut Özil, Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Alman yıldız Leroy Sane ile olan diyaloğunu açıkladı.

Futbol kariyerini noktalayan Mesut Özil, Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Alman yıldız Leroy Sane ile ilgili konuştu.


Sane ile sarı-kırmızılı takıma gelmeden önce telefonla konuştuklarını söyleyen Özil, şunları dile getirdi:

"Sane, Türkiye'ye geldiği için çok mutluyum. Gelmeden önce telefonla konuştuk."

"Medyada yazıldığı gibi benim Galatasaray'a yönlendirdiğim doğru değil. Galatasaray'a yönlendirmişim gibi yazıldı ama bana daha çok Türkiye hakkında sorular sordu." 

"İstanbul'un çok güzel bir şehir olduğunu söyledim. Gelirsen çok mutlu oluruz dedim. O da geldi. Başarılar diliyorum."

#Mesut Özil
#Leroy Sane
#Galatasaray
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Aile hekimlerinde yeni dönem: Artık Sağlık Raporu ücretli olacak! Sağlık raporu ücretleri ne kadar, ödeme nasıl ve nereden yapılır?