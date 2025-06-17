Mesut Özil'den Leroy Sane açıklaması! "Gelmeden önce konuştuk"

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen eski futbolcu Mesut Özil, Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Alman yıldız Leroy Sane ile olan diyaloğunu açıkladı.
Futbol kariyerini noktalayan Mesut Özil, Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Alman yıldız Leroy Sane ile ilgili konuştu.
Sane ile sarı-kırmızılı takıma gelmeden önce telefonla konuştuklarını söyleyen Özil, şunları dile getirdi:
"Sane, Türkiye'ye geldiği için çok mutluyum. Gelmeden önce telefonla konuştuk."
"Medyada yazıldığı gibi benim Galatasaray'a yönlendirdiğim doğru değil. Galatasaray'a yönlendirmişim gibi yazıldı ama bana daha çok Türkiye hakkında sorular sordu."
"İstanbul'un çok güzel bir şehir olduğunu söyledim. Gelirsen çok mutlu oluruz dedim. O da geldi. Başarılar diliyorum."